Què s’espera de la darrera jornada de la Copa d'Europa?

Pel que fa al futbol, després de la jornada del cap de setmana, els principals equips europeus no tenen temps de descansar i ja han de començar a preparar la darrera de jornada de la Copa de Campions.

Prèvia FC Oporto – Atlético de Madrid (Dimarts, 7 de desembre | 21.00 hores)

Feia molts d’anys que l’Atlètic de Madrid no arribava coer a la darrera jornada de la fase de grups. L’equip madrileny mesurarà la seva capacitat amb l’Oporto. L’equip portuguès només té un punt d’avantatge davant el conjunt que dirigeix el Cholo Simeone, el que fa creure amb l’optimisme a l’afició. Tot i guanyar, la classificació també depèn del Liverpool que hauria de vèncer al Milà d’Ibrahimovich, Giroud, Tonali i companyia.

Prèvia Real Madrid – Inter de Milà (Dimarts, 7 de desembre | 21.00 hores)

El Reial Madrid arriba amb la classificació assegurada, i tan sols es juga la primera posició del grup. Tot i no ser primer de grup definitivament, Ancelotti apostarà per fer rotacions a l’equip. Benzema no és a la llista de convocats.

Prèvia Bayern de Munich – FC Barcelona (Dimecres, 8 de desembre | 21.00 hores)

El Barça arriba, a la darrera jornada de la fase de clubs, obligat a guanyar al Bayern per assegurar la seva classificació. És cert que ara mateix és segon de grup, però la victòria del Benfica davant el Dinamo de Kiev, deixaria al conjunt català fora de la competició. A més, suposaria un enorme reforç moral per a tot l’equip guanyar a un dels clubs més grans i en forma del continent.

Prèvia Atalanta – Villarreal (Dimecres, 8 de desembre | 21.00 hores)

El Villarreal també arriba a la darrera jornada pendent de la classificació. El positiu és que depèn d’ell mateix per fer-ho. El primer de grup és el Manchester United de Cristiano Ronaldo, però l’Atalanta també confia en competir i complicar el partit als valencians. A més, fora camp sempre és més difícil poder guanyar.

Prèvia Salzburg – Sevilla (Dimecres, 8 de desembre | 21.00 hores)

El Sevilla ho té una mica més complicat que el Villarreal. És cert que també depèn d’ell mateix, però l’equip alemany té un punt més que el sevillista i, a sobre, tampoc compta amb l’avantatge de camp.