Rudy Fernández fa història i arriba a les 254 internacionalitats

El jugador de bàsquet mallorquí, Rudy Fernández, s'ha convertit aquest divendres en el jugador amb més partits a l'equip de la Federació espanyola de bàsquet de tota la història.

Concretament hi ha jugat 254 vegades i ha superat Juan Carlos Navarro (253).

El capità del conjunt de l'Estat espanyol va trencar un rècord històric d'internacionalitats (238 d'elles com a partits jugats) a l'Indonèsia Arena, on Espanya va perdre davant els Letònia (69-74), amb el mallorquí sumant 5 punts 1 rebot en gairebé 20 minuts a pista. Així, Rudy es va col·locar a la part alta d'un rànquing que necessitarà molts anys per veure canvis.

Competint en el seu cinquè Mundial, Rudy es va quedar amb un rècord que tenia fins avui la 'Bomba' Navarro (253 presències). En la llista, segueixen altres jugadors ja retirats com Epi (239), Felipe Reyes (236) i Nino Buscató (222).

El plusmarquista en partits ho és també en medalles, un total d'11 metalls amb Espanya igualat amb Pau Gasol, encara que amb un millor medaller ja que posseeix sis ors, per davant dels quatre del mateix Pau, Felipe Reyes i Marc Gasol.

Rudy ja ha dit que la seva intenció d'arribar als Jocs Olímpics de París 2024, amb la qual cosa, els seus números encara no han acabat.