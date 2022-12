Esporles ja es prepara per a la Diada Solidària

Per segon any consecutiu, el Front 1989 i l'Esporles Bàsquet Club organitzen la Diada Solidària amb en Pep i en Julià. Per a aquesta ocasió, una selecció d'autèntics cracs del bàsquet mallorquí nascuts sobretot els anys 80 (dirigida per Maties Cerdà) posarà a prova el rendiment de l'equip sènior masculí del club de la Serra de Tramuntana.

Enguany el programa esportiu de la Diada es completa amb un All Star +40 femení, en homenatge a Tona Martorell, històrica del bàsquet que ens ha deixat enguany.

Agromart, Frutas Bouza i Restaurant Es Brollador són els patrocinadors principals de l'esdeveniment.

La causa bé s'ho val, atès que el guany econòmic de la iniciativa es destinarà a una doble causa. D'una banda, es cobriran part les despeses de la teràpia Innowalk, que ofereix a en Julià la possibilitat d'experimentar moviments que no pot realitzar per ell mateix i possibilita que percebi el moviment amb una intensitat més alta de la que es pot assolir amb sessions de fisioteràpia convencional. I, de l'altra banda, a contribuir amb la Conferència Mundial Anual 2023 per a famílies afectades per la síndrome de Cockayne/Tricotiodistrofia/MORC2/XRCC4 i altres trastorns relacionats, que se celebrarà a Manchester del 9 a l'11 de juny de 2023. És un lloc on les famílies es reuneixen i comparteixen amor i comprensió, coneixen especialistes i aprenen més sobre aquestes malalties particulars que afecten els fills i éssers estimats. En Pep ha pogut assistir a les trobades des del 2016 i l’associació Amy and Friends es fa càrrec de tota l’organització i l’allotjament i manutenció de totes les persones participants.

Així mateix, a l'exterior de les instal·lacions del pavelló d'Esporles, les famílies podran gaudir d'una Diada organitzada pel Consell de Mallorca.

Les entrades només es podran comprar per Internet al següent enllaç:

https://ticketib.com/events/diada-solidaria-2023