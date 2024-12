[VÍDEO] TV3 'afusella' Francesc Macià

Els serveis informatius de TV3 han comès una greu errada. Durant la informació sobre la tradicional ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, la presentadora de l'informatiu ha dit que aquest 25 de desembre es compleixen «91 anys que Frnacesc Macià va ser afuellat».

Francesc Macià, l'Avi, com l'anomenava el poble, morí d'apendicitis el 25 de desembre de 1933. El seu enterrament va provocar una manifestació de dol multitudinària. Segons The New York Times hi varen assistir fins un milió de persones. Les seves restes reposen a la plaça de la Fe, al cementiri de Montjuïc, lloc on cada any se li ret homenatge.