'APM?' compleix dues dècades fent riure amb segell propi

L''APM?' està de celebració. El programa d'humor més veterà de TV3 suma dues dècades en antena coincidint amb el 40è aniversari de la televisió i la ràdio públiques. Durant mitja vida de la cadena, el zàping i les frases més famoses de l''APM?' han fet riure milers de persones amb un segell propi que ha consolidat una manera de fer humor. Aquesta aposta prolongada per l''APM?' respon al compromís de 3Cat pels formats d'humor, un dels gèneres que sempre han esdevingut pal de paller de l'oferta de la televisió i la ràdio públiques.

Per a celebrar aquesta fita, el Teatre Victòria de Barcelona ha acollit una gran festa amb més de 1.000 persones, sobretot fans incondicionals de l''APM?', en la qual hi han participat algunes de les figures més mítiques que han estat emblema del programa al llarg d'aquestes dues dècades.

«Al llarg de dues dècades, l''APM?' ha mantingut la seva personalitat fins a esdevenir un clàssic. Amb en Carles Capdevila, amb la seva empenta genial, vam somniar portar l''APM?' a la televisió. I la seva intuïció es va convertir en una realitat esplèndida que ara està en mans d'un equip formidable», explica Antoni Bassas, director general de la productora Alguna Pregunta.

Un format televisiu consolidat amb origen radiofònic

L''Alguna pregunta més?' va néixer el setembre del 1995 com un espai dins d"El matí de Catalunya Ràdio", conduït en aquell moment per Antoni Bassas, i va estar en antena fins al juliol del 2008. A la televisió, l''APM?' va fer la seva primera aparició com un programa especial el 14 de juliol del 2004, però els bons resultats d'audiència en van propiciar la continuïtat. Al llarg de les primeres temporades, el programa va assolir quotes de pantalla superiors al 20% en horari de màxima audiència.

En la temporada actual, més de 2,4 milions de persones han mostrat interès pel programa en algun moment en les emissions per TV3, i el programa especial de cap d'any, emès en prime-time, va liderar contundentment la seva franja amb una audiència mitjana de 519.000 espectadors i una quota del 27,1%. A més, a la plataforma 3Cat i a les xarxes socials, l''APM?' ja suma aquesta temporada més de 148 milions de reproduccions, una xifra que supera els 450 milions si se sumen les dades històriques de consum digital del programa. De fet, les xarxes socials són una de les finestres principals d'accés als continguts de l'"APM?".