IB3 registra les campanades amb la xifra d'espectadors més alta de la seva història

IB3 Televisió ha registrat les campanades de Cap d'Any més vistes de la seva història, amb un 13 per cent de quota de pantalla i una mitjana de 45.000 espectadors.

Segons han explicat des d'IB3 aquest dimarts, el programa del passat 31 de desembre 'Feliç 2024. Campanades de Cap d'Any', presentat per David Ordinas i Llum Barrera, ha obtingut un 12,2 per cent de quota de pantalla amb més de 100.000 espectadors que en qualque moment passaren per la cadena de les Balears.

Per altra banda, el programa 'Jo en sé + que tu', en la seva edició especial, ha registrat un 11 per cent de quota de pantalla. Igualment, el concert del grup Xanguito, que es va emetre després de les campanades, ha sumat un 10,7 per cent de quota de pantalla.

També han destacat que les edicions dels serveis informatius de la cadena foren líders en les seves respectives franges horàries. D'aquesta manera, IB3 ha tancat el mes de desembre amb un 4,8 per cent de quota de pantalla, tres dècimes més que el mateix mes de l'any anterior.