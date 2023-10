Margalida Solivellas: «A canvi de no tancar IB3, Vox voldrà imposar el seu criteri»

L'excorresponsal de TV3 a les Balears, Margalida Solivellas, ha advertit que Vox, a canvi de no tancar IB3, que hagués estat el seu primer objectiu, «voldrà imposar el seu criteri» en l'ens públic.

Solivellas, que acaba de publicar 'Illes escapçades' (La Campana), ha considerat en una entrevista concedida a Europa Press que el control sobre la radiotelevisió pública serà «l'eterna lluita al llarg de la legislatura».

«Caldrà veure fins a quin punt la presidenta del Govern, Marga Prohens, se sotmet als desitjos de Vox. Jo crec que si fora per ella i per altres membres de l'Executiu, hi hauria coses que no se farien», ha apuntat l'experiodista.

«Me'n adon que hem tornat als mateixos debats de sempre, com un pèndol. I es continuen sumant el nombre de turistes com a compte de resultats sense explicar els beneficis o els perjudicis», critica. «Només he vist un arxipèlag en constant creixement», afegeix Solivellas.

Solivellas ha aprofitat per defensar la necessitat d'una relació «més fluida i quotidiana», des del punt de vista informatiu, entre les Balears, el País Valencià i Catalunya. «Tenim molts temes en comú: el turisme, la gentrificació, la problemàtica dels creuers, les cales en les quals s'ha edificat, zones de turisme d'excessos...»

Com a corresponsal de la radiotelevisió pública catalana a les Balears, Solivellas ha viscut i explicat en les seves cròniques els inicis i el desenvolupament del procés de normalització del català, les protestes contra l'expresident del Govern, José Ramón Bauzá, sobre la llengua en l'ensenyament, entre altres. Assegura haver vist retrocedir la presència i ús del català a nivell social: «Abans es deia que als pobles es mantenia el català. Ara ja no. Cada vegada hi ha més gent que ve de fora i pel carrer sents molts idiomes i el català, el que menys. L'única manera de compensar aquest escenari és l'ensenyament i protegir la llengua més vulnerable, que és el català», ha argumentat.