IB3 estrena dissabte 'El ventre del mar' en una nit d’homenatge a Agustí Villaronga

IB3 emet dissabte, a les 22 hores, ‘El ventre del mar’, la pel·lícula que Agustí Villaronga va dirigir durant l’estiu de 2020 i que es va rodar a Mallorca. L’estrena balear d’aquest film forma part de la nit d’homenatge que IB3 Televisió ha preparat per a recordar la figura del director mallorquí, un dels més grans del cinema europeu contemporani i que ha mort aquesta setmana a 69 anys.

La pel·lícula, que és una producció associada d’IB3, és una adaptació basada en el llibre ‘Oceà mar’ d’Alessandro Baricco, que relata l’intent desesperat de 150 homes i dones per salvar la seva vida pujats a una bassa enmig de la mar després de sofrir un naufragi. El film va guanyar sis premis al Festival de Cinema de Màlaga i es va convertir en la pel·lícula que més guardons ha obtingut en la història del certamen. Aquesta obra d’Agustí Villaronga busseja en l’anàlisi dels comportaments dels éssers humans: la pietat i també la maldat, la por i la lluita per sobreviure i disposa de les interpretacions de Roger Casamajor, Òscar Kapoya, la fotografia de Blai Tomàs i la direcció artística de Susy Gómez, entre d’altres.

A més de l’estrena balear d’‘El ventre del Mar’, la nit d’homenatge a Agustí Villaronga també inclou un ‘Zoom’ especial creat pels serveis informatius d’IB3: ‘Villaronga, una llum pròpia’ repassa la trajectòria del director mallorquí a través dels testimonis de la gent més propera a ell: Toni Aloy, Biel Mesquida, Isona Passola o Xesc Mulet en són un exemple. Aquesta edició de Zoom s’emet a les 21.40 hores, just abans de l’estrena d’‘El ventre del mar’, que serà a les 22 hores.

La nit d’homenatge al creador mallorquí es completa amb la reemissió de dues peces també dedicades a ell. Per una banda, un ‘Entusiastes’ temàtic del 2018, quan IB3 el va a acompanyar fins a Londres durant el procés de postproducció de la pel·lícula ‘Born a king’. I per una altra, la projecció del documental ‘Bonet, Villaronga, Mesquida’, coproduït per IB3 Televisió i on els tres artistes parlen de la seva obra i la seva amistat.