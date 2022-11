'Memòria negra' rep un premi del Col·legi de Psicòlegs per la difusió del treball d’aquests professionals

El programa d’IB3 Televisió 'Memòria negra' rep un premi del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears per la seva contribució a l’hora de mostrar la feina d'aquests professionals en l’estudi del comportament humà. El guardó s’entrega aquest dimarts, 29 de novembre, i destaca la participació dels psicòlegs en diferents capítols del programa.

'Memòria negra' és una sèrie documental que recupera alguns dels crims i successos més destacats que s’han comès a les Illes Balears en les darreres dècades. Produït per IB3 en col·laboració amb Offline Producciones, es tracta d’un dels programes amb més èxit d’IB3 Televisió des del seu naixement l’any 2017. Ja fa set temporades que s’emet amb més de 130 casos tractats i ha esdevengut un dels formats amb més fidelitat per part de l’audiència de la cadena. Per això, el programa tendrà una vuitena temporada, que s’estrenarà el pròxim mes de desembre a IB3.

En tots aquests anys, la sèrie documental ha rebut diferents guardons com el Premi de Periodisme APIB 2020, actualment es troba a Amazon Espanya i Llatinoamèrica i l’editorial Moll va publicar el seu llibre el 2021. A tots aquests reconeixements s’afegeix ara el premi del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears.