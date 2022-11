L'exitosa sèrie 'Pep' torna per Nadal a IB3 amb dos capítols exclusius

La sèrie 'Pep' torna a IB3 per Nadal. La família Alcover es reuneix de nou per celebrar les festes amb els espectadors de la televisió pública de les Illes Balears amb l'emissió de dos capítols nous que s'emetran dia 25 de desembre i l'1 de gener.

Tal com ha informat IB3 aquesta setmana, aquests capítols no formen part de la darrera temporada ni tampoc d'una de nova, però sí que tenen una continuïtat narrativa. A 'L'àngel', la família Alcover es reuneix per celebrar el dinar de Nadal. En Josep, en Pep, en Toni, na Laura i també na Joana Maria (que ve expressament de Menorca, on ha passat la Nit de Nadal), es troben per dinar junts la data més assenyalada de l'any. Els preparatius a la casa familiar, els records, les anècdotes, l'alegria de Nadal i el ressorgiment de vells sentiments donaran lloc a un dia ple d'emocions amb l'esperit nadalenc de fons.

I per Cap d'Any, IB3 emet la segona part, titulada 'El raïm', on els Alcover es disposen a compartir junts aquest dia de festa. Tot i les dificultats, sabran fer pinya per començar un nou any amb energia i esperit positiu, del tot necessari per afrontar l'avanç de la malaltia de Josep.

El repartiment l'integren Miquel Gelabert, Toni Gomila, Llum Barrera, Joan Miquel Artigues, Caterina Adrover, Carles Molinet i Rodo Gener. S'hi incorpora l'actriu Alicia Garau, coneguda pels seus papers en altres sèries d'IB3 com 'Mossèn Capellà' i 'Laberint de Passions'. Alicia Garau interpreta Martina, un personatge que amaga un secret que canviarà la vida dels Alcover.

Tal com ha recordat la cadena, 'Pep' s'ha convertit en la sèrie més vista dels darrers 10 anys al canal autonòmic i és la ficció familiar de referència pels espectadors d'IB3, amb 369.000 seguidors de totes les franges d'edat que l'han vista en algun moment. A més, té un espectacular 60% de fidelitat i ja té més de 190.000 visualitzacions a YouTube i a la carta.