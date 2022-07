Es preestrena la nova sèrie d’IB3 'Sicília sense morts' a l’Atlàntida Mallorca Film Fest

Aquest divendres, dins l’Atlàntida Mallorca Film Fest, es preestrenaran els dos primers capítols de la nova sèrie de ficció 'Sicília sense morts', una adaptació del llibre homònim escrit per Guillem Frontera i publicat l’any 2015 amb un gran èxit de vendes i de crítica.

Aquesta producció de vuit episodis compta amb la participació de TV3, À Punt i Filmin i la realització de Nova Produccions sota la direcció de Lluís Prieto i guió de Xavier Uriz i Toni-Lluís Reyes.

La sèrie està protagonitzada pels actors Fèlix Pons i Pep Tosar, Mar Fiol, Blai Llopis, Lluís Marquès, Xim Vidal, Alexandra Prokhorrova, Ruth Llopis, Álvaro Baguena, Àngels Bassas, Anatoly, Salvador Oliva, Carles Lecha, Santi Pons, Lara Martorell, Xisco Segura i Pedro Vitory, entre molts altres que s’inclouen en el grup artístic de la sèrie.

Sinopsi

El president de les Illes Balears rep a casa seva el cadàver d’una rata. Aquest fet insòlit desencadena una investigació periodística que descobrirà els amagats mecanismes del poder, la venjança per una antiga ofensa i els desitjos, virtuts, defectes i misèries de tot un seguit de personatges. A les arques del Govern ja no hi ha doblers, s’ha acabat el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos en forma d’aeroports, hipòdroms, carreteres, metros, càterings o empreses funeràries.

Algú havia definit Mallorca com Sicília sense morts, però fins quan? L’obra podria ser el laboratori del món, on la natura humana prospera segons les regles elementals de l’espècie i on creix especialment la cobdícia, que en la seva versió evolucionada es diu corrupció.

'Sicília sense morts' és una sèrie d’intriga, que tracta un misteri a resoldre amb components de suspens, investigació, amor, corrupció i venjança.

Guillem Frontera

La sèrie 'Sicília sense morts' és una adaptació del llibre de Guillem Frontera amb el mateix títol. El llibre es va publicar l’any 2015 i va ser un èxit de vendes i de crítica. Guillem Frontera va néixer a Ariany l’any 1945 i amb només 23 anys va guanyar el Premi Gabriel Maura de novel·la amb l’obra 'Els carnissers', que el va catapultar en el panorama literari illenc. Ha escrit diversos llibres de poemes, però sobretot ha conreat la novel·la. També ha dut a terme tasques periodístiques per a premsa escrita, ràdio i televisió. Ha rebut diversos premis, entre els quals s’ha de destacar el Premi 31 de desembre de l’OCB, el Premi Joan Alcover de poesia i el Premi Crítica Serra d’Or.