IB3 estrena la sèrie policíaca de la BBC 'The Mallorca Files'

IB3 Televisió estrena la sèrie policíaca de la BBC 'The Mallorca Files' aquest dimarts, 19 de juliol, a les 22.15 hores.

En el decurs de 10 capítols, dos detectius estrangers resolen interessants casos de desaparicions, robatoris i morts fictícies succeïts a Mallorca. S’emetran de dos en dos, i estaran disponibles a la carta durant 14 dies. Compta amb la col·laboració dels actors mallorquins: Carmen Molinar, Simón Andreu i Alba Brunet.

Sinopsis

'The Mallorca Files' ens explica la relació que estableixen una ambiciosa detectiva britànica i el seu despreocupat company alemany. Aparellats per accident, els dos hauran d’aprendre a treballar junts en un conjunt de casos a Palma. Totalment oposats, ella és Miranda Blake, detectiu de la Policia Metropolitana de Londres, i ell és Max Winter, detectiu alemany. Els ha unit Inés Villegas, cap de policia de Palma, per a resoldre diversos delictes, generalment comesos contra la comunitat internacional a l’illa de Mallorca. Normalment Inés els assigna casos de menor importància ja que els detectius són estrangers.

'The Mallorca File' s’emet en dual: versió original + doblatge al castellà.