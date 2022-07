La Direcció d’Administració de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació no haurà d'acreditar cap nivell de català

Les bases de la convocatòria d’un concurs per a la proposta de nomenament de la Direcció

d’Administració de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació no inclou entre els requisits el coneixement de la llengua pròpia.

Entre els requisits que han de complir els candidats hi ha el d'estar en possessió del títol de grau en economia o en administració i direcció d’empreses o equivalent; ser nacional d’un país membre de la Unió Europea; no haver estat separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial; tenir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques i acreditar almenys tres anys d’experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la gestió i/o fiscalització econòmica, contractació del sector públic i de recursos humans. Cap rastre d'exigència de la llengua pròpia.

Pel que fa als mèrits, sí que en trobam un que es refereix a idiomes: «Es valorarà el coneixement de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, d’altres idiomes oficials de l’Estat i d’idiomes estrangers».

Així ho ha denunciat aquest divendres l'entitat Escola Valenciana, qui destaca que al procés de selecció no es demana el català com a requisit, sinó que compta com a mèrit.

Sobre això, han remarcat que mitjançant la seva oficina de drets lingüístics presentaran una queixa davant aquesta situació, que consideren «inacceptable».