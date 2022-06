[VÍDEO] 'Menorca Talaiòtica, una odissea ciclòpia insular' s'estrenarà diumenge a IB3 Televisió

'Menorca Talaiòtica, una odissea ciclòpia insular' s’emetrà per primera vegada a IB3 Televisió aquest diumenge, 3 de juliol, a les 19.50 hores. A partir de la seva estrena, el documental es tornarà a retransmetre en futures ocasions pel canal autonòmic. Es tracta d’una col·laboració entre el Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca i l’ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears.

El Consell Insular de Menorca ha impulsat la creació d’aquesta obra per a donar suport a la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO. La finalitat d’aquest projecte audiovisual és afrontar el desafiament de continuar vetllant per la conservació del patrimoni talaiòtic i aprofitar l’oportunitat per descobrir i compartir un viatge a través d’una civilització que continua viva i present en cada paisatge de l’illa.

Realitzat per la productora Espiral Producciones TV SL, 'Menorca Talaiòtica, una odissea ciclòpia insular' ha estat dirigit per Manu Balaguer, amb guió de Laura Jurado i sota l’assessoria de l’arqueòloga Amalia Pérez-Juez. Amb una durada de 38 minuts, és un viatge per la història de Menorca, desde l’època talaiòtica fins a l’actualitat, on es recullen 17 testimonis que expliquen el relat al voltant de la Menorca Talaiòtica. Els perfils són diversos, tot i que predominen els arqueòlegs, també intervenen un geòleg; el propietari d’un jaciment; i el coordinador de l’expedient de la candidatura a patrimoni mundial, Cipriano Marín, entre d’altres. L’actriu que posa veu al documental en català i castellà és la menorquina Enka Alonso.