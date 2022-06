El concurs 'Jo en sé + que tu' celebra el programa 700 amb l’actuació d'Anegats

El concurs Jo en sé + que tu d'IB3 Televisió celebra aquest divendres el programa 700, amb l’actuació musical del mític grup Anegats. La formació, liderada per Pep Àlvarez, presentarà 'Immortals', un dels temes del seu nou disc 'Retorn. Volum II'.

Amb un pot que va camí dels 60.000 euros, el concurs començarà com sempre a les 21.30 hores amb la participació dels equips Team Phylea, Coca bàmbols i Cool the suck.

Tres anys i un excel·lent estat de forma

L’espai, presentat per l’actor i cantant David Ordinas, es va estrenar a finals de maig de 2019, i en aquests tres anys en antena —s’emet de dilluns a divendres a la competitiva franja de l’hora punta— ha aconseguit posicionar-se com una de les opcions més vistes i estimades per l’audiència de les Balears. Sense anar més enfora, el passat 26 de maig i coincidint amb l’efemèride dels tres anys, el popular concurs va arribar al 8 % de quota de pantalla, amb una mitjana de 23.000 espectadors.