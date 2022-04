La CCMA demana una aportació econòmica urgent de 50 milions d'euros per a garantir la programació dels mitjans públics catalans

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà; el director en funcions de Televisió de Catalunya, Sigfrid Gras, i el director en funcions de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, han comparegut aquest divendres davant de la Comissió de Control de l'actuació de la Corporació al Parlament de Catalunya.

A la sessió, la presidenta de la Corporació ha comparegut a petició pròpia al Parlament de Catalunya per a explicar de primera mà els reptes transformacionals que el nou Consell de Govern està portant a terme a la Corporació per a afrontar «reptes cabdals», alhora que ha fet una petició urgent de 50 milions d'euros per a garantir la programació i la inversió tècnica i tecnològica necessària per a sostenir el servei públic audiovisual.

Romà ha començat explicant els passos fets per a abordar la transformació digital de l'organització en processos, tecnologia, continguts o rols professionals, entre d'altres, per poder orientar l'aposta de continguts omnicanal. La CCMA, ha explicat Romà, s'ha d'adaptar i evolucionar per continuar oferint un servei públic de qualitat i referència per a la ciutadania, però primer «ha d'afrontar amb urgència la contractació i producció dels continguts i serveis: L'adaptació i la transformació de l'empresa ja ha començat, però cal abordar la inversió en continguts i tecnologia imprescindible, a través del finançament necessari per aquest any i amb un nou Contracte programa».

En l'àmbit del finançament, la presidenta de la CCMA ha donat amb preocupació el detall de la situació pressupostària: «Amb les despeses recurrents i els contractes compromesos per l'anterior Consell, el pressupost disponible a data d'avui és pràcticament nul. Mentre la CCMA ha estat treballant amb una previsió de l'avantprojecte de pressupost que preveia unes aportacions de 292,5 milions, la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 contempla una aportació de gairebé 50 milions menys (243,5)».

Ha explicat que la situació és d'insuficiència pressupostària quan falta contractar la programació del quart trimestre de l'any i la majoria de les inversions inajornables estan pendents: «Els recursos destinats a la creació i distribució de continguts i públics estratègics és insuficient i el pressupost disponible és pràcticament nul».

Cal acabar amb l'infrafinançament crònic de la CCMA

Més enllà de la urgència pressupostària d'aquest any, Romà ha incidit en la necessitat d'acabar «amb l'infrafinançament crònic de la CCMA i equiparar el finançament, en tot el possible, a la resta de televisions i ràdios europees». Només d'aquesta manera es podran abordar amb èxit l'impuls de l'oferta infantil o bé la inversió en eines, canals i plataformes digitals per a garantir l'accés a continguts en català d'una manera competitiva.

En concret, Romà ha detallat que la CCMA ha patit, des del 2010, una davallada de 142 milions en els recursos disponibles, del quals, 78 milions corresponen a la rebaixa de l'aportació pública. En conseqüència, la capacitat d'inversió en producció externa ha caigut dràsticament, en gairebé un 70% des del 2010. Romà ha volgut posar en context europeu la inversió pública als prestadors de servei públic audiovisual: «A Catalunya, el cost per habitant anual se situa al voltant dels 31 euros, mentre que la mitjana europea és de 50 euros, i si es compara amb prestadors de ràdio i televisió en territoris d'una dimensió i població semblants a la nostra, el cost puja fins als 55 euros, segons va recollir el Llibre Blanc de l'Audiovisual».

Pel que fa a la profunda reorganització de la CCMA, Romà l'ha qualificat de procés «essencial i urgent», i ha explicat que tots els passos s'estan implantant a partir del debat i el consens al Consell de Govern, acordant els canvis per unanimitat de tots els membres. L'impuls del pla estratègic, la renovació de les direccions corporatives i la convocatòria del procediment públic de selecció per a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio són alguns dels passos clau per a la «refundació» que impulsa el mandat del nou Consell de Govern.

La CCMA va publicar dimecres la convocatòria del procediment de selecció de candidats a la direcció de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, per primera vegada, a través d'un procés públic i obert. Les direccions de Ràdio i Televisió quedaran integrades en la nova estructura organitzativa de la CCMA, juntament a les direccions de Comercial i Màrqueting; Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals; Infraestructures Digitals i Tecnològiques; Innovació, Recerca i Estratègia Digital; Organització, Processos i Recursos Humans, a més de l'Oficina d'Estratègia i del Consell de Govern.

Rosa Romà ha volgut agrair públicament el compromís i professionalitat dels exdirectors dels mitjans, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, així com dels directors d'informatius de TV3 i Catalunya Ràdio, que assumeixen noves responsabilitats a la CCMA.