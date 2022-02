[VÍDEO] Denuncien que IB3 margina la llengua pròpia: «No entenem per què IB3 no ofereix continguts com aquest en català»

La Plataforma per la Llengua a les Illes Balears ha denunciat aquest divendres mitjançant Twitter la marginació de la llengua pròpia per part de la televisió pública de les Illes Balears, IB3. «És molt important per a les Illes disposar de mitjans de comunicació propis, pel que fa a contingut i a producció, però també per a la normalització de la llengua», han remarcat en la publicació d'un vídeo on s'informa sobre la guerra a Ucraïna en castellà. Concretament, el vídeo es tracta d'una connexió amb una periodista de la televisió pública basca que informa del conflicte des de Kíev.

La Plataforma no entén «per què IB3, una eina bàsica per a la normalització, no ofereix continguts com aquest en català» i reclama la reciprocitat entre les televisions públiques de parla catalana, TV3, IB3 i À Punt, per a «compartir contiguts i capital humà que pugui informar en la llengua pròpia».

L'ONG del català remarca que aquesta pràctica no s’adiu amb els principis d'IB3, que proclamen «la promoció i difusió de la llengua pròpia, la potenciació del seu ús normal i el català com a vehicular de la TV». A més, segons la Llei de Normalització, el català ha de ser la llengua usual de la televisió autonòmica.

Finalment, han destacat que demanaran una reunió amb la direcció d'IB3 «per a informar-nos i oferir solucions».