'Quin poema de Joan Alcover és l’himne oficial de les illes Balears?', la relliscada d''Atrapa’m si pots' indigna la xarxa

'Atrapa’m si pots', un dels programes d’entreteniment que actualment omple les graelles televisives, és un quiz show clàssic de preguntes i respostes en el qual cinc concursants hi competeixen per a guanyar el pot econòmic del concurs. Actualment és un format que empren les televisions públiques dels Països Catalans, amb diferents noms ('Atrapa'm si pots' a TV3 i Àpunt, 'Agafa’m si pots' a IB3).

El passat 16 de gener, diversos seguidors del programa 'Atrapa'm si pots' de TV3 varen alertar mitjançant les xarxes socials que una de les preguntes del concurs estava mal formulada: «Quin poema de Joan Alcover és l’himne oficial de les illes Balears?». La pregunta era una de les cinc que composen la prova final i atribuïa l'himne de Mallorca, oficial des de l'any 1996, a totes les Illes.

La Balanguera, de Joan Alcover no és cap puta himne de les illes balears d'això.

La Balanguera és l'himne de MALLORCA.

Un 10!!! Un 10 per aquest homo i un -25.000 pel subnormal que ha fet (o ha escrit) la pregunta — Joan Viudès (@viudes74) January 15, 2022

El concursant va respondre 'La Balanguera' i se li va donar per bona la resposta quan és incorrecta ja que aquest és l'himne oficial exclusivament de l'illa de Mallorca, no de les Illes Balears.

Aquesta errada no ha passat desapercebuda per als espectadors mallorquins que s'han queixat a les xarxes socials i han distribuït aquesta imatge per WhatsApp.