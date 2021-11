IB3 estrena 'Carrers', un programa per a descobrir els carrers més emblemàtics de les Illes Balears

Aquest dimarts, a les 22.15 hores, arriba una nova estrena a IB3 Televisió. 'Carrers' és un nou programa que mostra la realitat d’un carrer des de diverses perspectives per a mostrar com és la vida en aquell indret, com són els veïnats, els negocis, els comerços, com és la gent que hi passa cada dia… El dia a dia, contat per la gent que viu el carrer.

La veu en off del programa (de Pep Suasi) ens guia de forma divertida a través de les històries no contades, dels carrers més coneguts de les Illes Balears.

El carrer és l’autèntic protagonista d’aquest programa, i el coneixem a través de les diferents mirades de la gent que hi viu, hi treballa, perquè hi ha tants carrers com mirades diferents. El que sí que tenen aquestes vies és que actuen com forces atractives damunt dels habitants de cada poble, com autèntics imants.

'Carrers' ens mostra també imatges antigues, fotografies d’aquest protagonista, la història més remota d’aquestes vies i places, i ens revela alguna curiositat pràcticament desconeguda. En definitiva, ens atracarem a la nostra història i a les nostres arrels des d’una mirada actual i plena de curiositat.

Al primer capítol: carrer de la Unió i plaça del Mercat

La plaça del Mercat ha duit el compàs del ritme de Palma durant segles. I és que pocs aspectes eren més importants per l’economia d’una vila que el seu mercat.

Ja en època musulmana hi havia aquí el soc.



Després, el rei Jaume II va atorgar un privilegi l’any 1302 per continuar celebrant el mercat cada dissabte, costum que va continuar fins al segle XIX. I al ritme del mercat s’ha mogut també el carrer de la Unió que, seguint el traçat de l’antiga Riera, enllaça la zona amb la plaça de les Tortugues i el Born. Aquí se concentren edificis històrics i destacats, des de l’església de Sant Nicolau al Teatre Principal, passant pel Gran Hotel i cases com Can Berga.