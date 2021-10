Autoritzen que À Punt se sumi a Bon Dia TV, junt a IB3 i TV3

El Consell de la Generalitat Valenciana ha autoritzat finalment la subscripció d'un acord de col·laboració per a la creació d'un canal d'internet conjunt entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Com a prestadors del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit autonòmic, aquests tres ens han decidit col·laborar en un projecte conjunt que té com a objectiu que els continguts audiovisuals propis, o sobre els quals es tenguin drets d'explotació, i siguin objecte d'intercanvi, es posin a disposició de la ciutadania, de manera lliure, oberta i accessible, mitjançant un canal d'internet conjunt: Bon Dia TV.

La nova marca tendrà un disseny i una imatge corporativa propis i independents de les entitats signants i seran definits de mutu acord. Les parts es comprometen a més a atorgar la màxima accessibilitat de la ciutadania als continguts del canal d'internet i a disposar d'un domini d'internet propi identificable i independent del de cadascuna de les entitats.

Per a nodrir el canal, les entitats acorden intercanviar els continguts audiovisuals necessaris i que siguin d'interès, excepte aquells sobre els quals no tenguin facultats de disposició a favor de terceres persones o bé ja s'hagin cedit a terceres persones, en règim d'exclusivitat o bé per a l'emissió de forma simultània.

També acorden que en accedir a un contingut del canal, l'enllaç dirigirà al repositori de la cadena que l'hagi cedit. I per a completar la programació del canal conjunt, la plataforma digital oferirà l'accés a l'emissió en directe dels tres canals de televisió principals i de les tres emissores principals de ràdio.