La campanya per la reciprocitat dels mitjans en català s'estén a Mallorca

L'any passat, les entitats del País Valencià Decidim i la Plataforma per la Llengua varen impulsar la campanya 'Reciprocitat ara!', una iniciativa que cerca la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació, ràdios, televisions i plataformes en català arreu dels Països Catalans.

«La campanya, que vam iniciar com una sèrie de piulades diàries a Twitter al mes de gener de 2020, es va estendre a d’altres xarxes socials, Facebook i Instagram, on ja té més de 400.000 impactes mensuals, i ha aconseguit que diversos partits polítics, sindicats i professionals de l’àmbit cultural i social hi mostren el seu suport públic», explica el portaveu de la campanya, Antoni Infante.

Infante remarca que quan parlam de reciprocitat, és a dir, del fet que qualsevol persona de l’àmbit lingüístic pugui connectar amb plena normalitat qualsevol cadena que emeta en la llengua pròpia, «estem parlant d’exercir un dret democràtic reconegut a nivell europeu i del qual ja gaudeixen altres comunitats lingüístiques més afortunades. Vol dir això que els partits i institucions que tenen responsabilitat en aquest tema estan negant un dret al conjunt de la ciutadania i incomplint uns acords d’àmbit internacional».

Durant aquest mes de setembre, la campanya s'ha fet més visible al carrer amb la penjada de pancartes arreu del País Valencià i arriba ara a Mallorca amb pancartes a IB3.