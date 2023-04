Manacor Encantat: arriba la tercera edició de la campanya de dinamització del comerç local

Manacor Encantat amb les Rondalles mallorquines és la campanya de dinamització del comerç local de Manacor, que torna aquest 28 d'abril. Fins al 13 de maig l'Ajuntament de Manacor ha preparat una programació amb activitats i propostes relacionades amb les Rondalles recollides per Antoni M. Alcover.

La campanya de dinamització comercial arriba enguany a la tercera edició amb activitats i propostes noves, que se sumen a les dels anys anteriors. S'instal·laran figures relacionades amb les Rondalles als principals carrers i places del centre de Manacor.

La delegada de Comerç de la institució manacorina, Maria Antònia Truyols, ha explicat que de les tres figures que hi havia l'any passat, enguany se'n tindran vuit. Per altra banda, els capells de palla i les cintes de color ja fa dies que decoren places i carrers.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat que «amb aquesta tercera edició consolidam una manera de fer, amb un món imaginari propi lligat a una campanya comercial que pretén incentivar que la gent passegi, que les famílies surtin al carrer, fomentant la cultura popular i que posa Manacor al centre de la comarca com a capital del comerç».

Una de les novetats «més importants i potents», en paraules de la delegada de Comerç, serà el videomapatge sobre les Rondalles que es projectarà damunt la façana de l'Església dels Dolors amb l'actuació de la Banda Jove de Manacor. La primera sessió tendrà lloc dissabte 29 d'abril a les 20.45 hores i es repetirà la projecció tres vegades més fins a les 22 hores.

El tret de sortida el donarà el pròxim divendres 28 d'abril la xaranga Octava Alta a les 19 hores a la plaça de sa Bassa. També hi haurà propostes per als infants, com el trenet de Manacor Encantat, que sortirà el 28 d'abril i el 12 de maig de 17.30 a 20.30 hores, i el 29 d'abril d'11 a 13 hores i de 17.30 a 20.30 hores de la plaça de Sant Jaume.

Una altra de les propostes per als més petits és la representació de la rondalla 'La flor romanial' per part dels alumnes de Primària del CEIPIEEM Simó Ballester dia 10 de maig a les 18 hores al Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Els Gegants de l'Associació Cultural de Sant Domingo sortiran el 29 d'abril i el 13 de maig a partir de les 17.30 hores i recorreran els carrers i places del centre.

Finalment, 'Manacor Encantat amb la gent jove', un concert amb Dj Simonet i Dj Julian, tendrà lloc a la plaça Ramon Llull dissabte 29 a partir de les 22 h. Tota la programació de les activitats de la campanya es pot consultar a la web del consistori.