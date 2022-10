Formentera acollirà una nova edició del festival 'SON Estrella Galícia Posidònia'

Formentera acollirà del 7 al 9 d'octubre una nova edició del festival 'SON Estrella Galícia Posidònia', una iniciativa per a 300 persones, segons ha destacat l'organització.

Entre altres particularitats del festival, l'esdeveniment comptarà amb un cartell secret d'artistes comissariat pel Sinsal que combinarà nous talents amb artistes reconeguts.

A més, s'inclourà una proposta gastronòmica liderada per dos xefs amb diverses Estrelles Mixelín que han dissenyat una experiència en col·laboració amb establiments locals i unir així les tradicions atlàntica i mediterrània.

El festival pretén ser també un compromís per generar un impacte positiu, amb u esdeveniment zero emissions que apostarà per la descarbonització, l'economia circular o la protecció dels ecosistemes.

Un dels objectius de la cita des dels seus inicis consisteix a protegir la posidònia oceànica a través del suport a la iniciativa Save Posidònia Project, ha assenyalat també l'organització.