La XXII edició de la FIET omplirà de teatre Vilafranca de Bonany

La XXII Fira de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears (FIET) se celebrarà del 17 al 20 d’octubre a Vilafranca de Bonany. S’oferiran un total de 42 espectacles que es podran gaudir en 108 funcions diferents. Entre elles s’hi troben 4 estrenes absolutes i 16 espectacles que es podran veure per primera vegada a les Balears, i que inclouen disciplines com la dansa, el circ, la performance, titelles i contacontes, entre d’altres.

Per l’edició del 2024 hi passaran un total de 37 companyies: 16 de les Illes Balears (amb participants de les quatre illes), 11 provinents de Catalunya, 3 de País Valencià, 1 d’Itàlia, 1 del Brasil, 1 de Gal·les, a més d’1 de Castella i Lleó i 1 de Navarra i una companyia catalana-italiana i una de Madrid i Balears. Totes elles faran de Vilafranca de Bonany l’epicentre de l’activitat cultural d’aquests quatre dies en què infants, joves i adults de totes les edats podran gaudir de tota classe de propostes escèniques de petit, gran i mitjà format. L'edició de 2023 comptà amb la participació de més de 20.000 assistents, amb més de 15.000 espectadors a les diferents funcions programades.

En aquesta edició de 2024 seran un total de 16 els espais escènics per on passarà la FIET, entre els quals es troben el teatre municipal de Vilafranca, el poliesportiu, Ca ses monges, el CEIP Es Cremat, diferents places, carrers i parcs, a més d’espectacles itinerants i instal·lacions de carrer destinades a públics de totes les edats.

La programació de la vint-i-dosena edició de la FIET s’ha presentat aquest dimarts 15 d’octubre a Es Baluard, en una roda de premsa que ha comptat amb la participació de Jaume Gomila, director de la FIET i president de Sa Xerxa, entitat organitzadora; Llorenç Perelló, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics; Guillem Ginard, director insular de Cultura del Consell de Mallorca, i Francisca Bauzà Garí, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

Gomila ha destacat la important passa cap a la internalització que s’ha assolit enguany, amb presència de professionals provinents del Pakistan, la Xina, Dinamarca o Gal·les, entre d’altres. «Volem un quid pro quo, que ells vegin el que feim nosaltres i que nosaltres puguem veure el que fan ells», ha assegurat. També ha volgut destacar l’aposta pels joves, «perquè sembla que els perdem, que perden l'interès en les arts escèniques. Nosaltres ja fa 22 anys que ens dirigim a infants que han crescut amb nosaltres, i la idea és continuar sembrant amb ells per tal que no perdin el vincle amb el teatre», ha expressat el director de la FIET. Per la seva banda, Bauzà ha volgut agrair la tasca dels vilafranquers que cada any «obrin les portes de casa seva» i que viuen la FIET «com un fill més». Guillem Ginard ha manifestat la intenció de la institució insular de fer una aposta «més decidida» per una fira que ha definit com «un tresor». Finalment, Perelló ha lloat que un projecte que va néixer com «una idea petita a un municipi de petites dimensions ha aconseguit arribar a obtenir un premi Nacional de Cultura».

A més de l’extensa programació dirigida a tota casta de públics, la FIET esdevé any rere any un mercat professional més que consolidat que serveix de punt de trobada de l’escena teatral illenca, per on passen projectes en diferents fases de desenvolupament i des d’on s’impulsen molts d’ells. En aquesta nova edició són més de 150 els professionals inscrits i inclouen des de productors i creadors fins a programadors i distribuïdors provinents d’arreu de l’arxipèlag, de diferents punts de l’estat i també d’internacionals. Enguany comptaran amb la participació d’una delegació internacional de programadors procedents de Regne Unit, Alemanya, Gal·les, Dinamarca, Polònia, Pakistan i Xina.

Tots ells prendran part de les jornades professionals que enguany s’estructuren al voltant de diferents eixos com el moviment i la dramatúrgia corporal o la reivindicació dels gèneres considerats, històricament, minoritaris, com són la dansa, el circ i les arts de carrer. L’objectiu d’aquestes activitats professionals, que es duran a terme entre dijous i divendres, és «posar cos i ànima en escena». A més, les companyies disposaran de dos espais per a mostrar els projectes que es troben en procés de desenvolupament. Entre els professionals que participaran de les jornades s’hi troben María Muñoz i Pep Ramis de la companyia Mal Pelo o Cesc Casadesús, qui ha estat director del Mercat de les Flors i del Festival Grec de Barcelona, entre d’altres.

Aquesta és només una de les iniciatives que formen part d’aquest gran objectiu marcat per a l’edició 2024 de la FIET: aconseguir acostar el teatre als joves i viceversa. En aquest sentit, s’han realitzat xerrades informatives a centres com el CESAG o l’ESADIB i s’ha duit a terme un projecte de treball conjunt amb l’Institut Mossèn Alcover de Manacor, que ha comptat amb sessions formatives prèvies a la fira i que inclourà diferents trobades al llarg d’aquesta edició. També s’ha impulsat la creació del grup de joves FIET en xerxa, un grup de voluntariat d’entre 16 i 25 anys nascut amb la voluntat d’implicar els joves, una part essencial del teixit cultural, en les activitats que es duen a terme als seus municipis.

El voluntariat és imprescindible a la FIET: 42 famílies (41 de Vilafranca i 1 de Manacor) allotjaran artistes i programadors a ca sevai més de 60 voluntaris faran feina a la fira, ja sigui fent de caps de sala, col·laborant en la venda d’entrades o fins i tot cuinant. La implicació altruista de tots ells fa que sigui possible, any rere any, dur a terme la proposta de la FIET i ja forma part de la seva filosofia: «la FIET és, per damunt de tot, una comunitat de persones que converteix cada any aquesta fira en una realitat».

Un altre dels eixos que han esdevingut centrals és la participació dels centres educatius gràcies al programa ‘L’escola s’acosta a la fira’. Enguany seran 2.027 els alumnes de 16 centres educatius els assistents a les diferents funcions programades per dijous i divendres. A més, en aquesta edició es recuperarà la iniciativa ‘La fira s’acosta a l’escola’, que oferirà diverses funcions dels espectacles que formen part de la programació de la FIET a diversos centres educatius.