Mar Grimalt: «El concert de l'Acampallengua el farem des de la il·lusió i les ganes de compartir-ho amb tot el jovent que vendrà»

Mar Grimalt (Felanitx, 1996) serà una de les protagonistes de l'edició 2023 de l'Acampallengua, que tendrà lloc aquest pròxim cap de setmana. La cantant mallorquina ha explicat que enfoca el seu concert «des de la il·lusió i les ganes de compartir-ho amb tot el jovent i amb tota la gent nostàlgica que va viure els darrers Acampallengues en la seva adolescència». .

L'artista presentarà el seu nou disc el dissabte 6 de maig a Sa Pobla, a les 20:30 hores. Espurnes i Coralls, en paraules de Grimalt, és «un disc experimental, on ajunt les meves cançons del passat amb els renous de les màquines de la fàbrica de construcció de la meva família, la meva arrel. Un diàleg metafòric entre la veu humana i la veu de les màquines».

Grimalt té moltes ganes de poder compartir i explicar el seu darrer treball: «a vegades, a la vida, se'ns forma una cuirassa, que seria el corall, que contrasta amb les espurnes que ens tornen a la innocència de quan som petites». Aquest univers de contrastos també el segueixen les imatges del disc.

Les poesies enigmàtiques de Miquel Bauçà Rosselló i d'Antonina Canyelles i Colom són una font d'inspiració essencial en les lletres de l'artista. Unes lletres que «neixen d'una necessitat de forjar-se per dins, per això les metàfores són molt sensorials, perquè neixen d'una imatge mental que he tengut».

Durant els mesos de juliol i agost Grimalt serà presentant el disc amb concerts arreu de Mallorca i comptarà amb diverses col·laboracions. A la revista digital Ploma.cat, a més, es pot llegir un recull d'alguns dels seus poemes breus.