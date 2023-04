Ja s'han exhaurit un 80% dels abonaments complets de l'Acampallengua

Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat recentment que s'han venut un 80% dels abonaments complets de l'Acampallengua. L'entitat anima tothom qui vulgui gaudir plenament de l'esdeveniment que adquiresqui aquesta modalitat d'entrada abans que s'exhaureixin definitivament.

L'Acampallengua, el festival que tendrà lloc a Sa Pobla dies 6 i 7 de maig, compta amb dues modalitats d'entrada, amb descompte per usuaris del Carnet Jove i gratuïta pels menors d'11 anys. L'abonament parcial habilita a accedir als concerts que tendran lloc dissabte vespre, amb Antònia Font com a cap de cartell, mentre que l'abonament complet inclou, a més, el sopar de dissabte, el dinar de diumenge, una camiseta, el dret d'acampar i preferència en les activitats, xerrades i tallers que tendran lloc durant tot el cap de setmana.

L'associació organitzadora s'ha mostrat molt satisfeta per la rebuda que està tenint l'esdeveniment entre el públic potencial, sobretot per la venda d'abonaments complets. Amb tot, recorden que encara hi ha entrades disponibles d'ambdues modalitats.