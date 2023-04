Cap de setmana festiu de circ i música de cinema al Teatre Principal d'Inca

La companyia mallorquina Des-equilibrats presenta aquest dissabte l'espectacle 'Aürt' al Teatre Principal d'Inca, una «gamberrada poètica» que vol sorprendre el públic des del primer minut. I diumenge 9 d'abril, també a les 19 hores, a gaudir de la millor música clàssica de cinema amb les interpretacions de les sopranos Aina Campaner i Marta Serra, acompanyades a piano per Francesc Blanco.

'Aürt' és un espectacle de circ i teatre, de 60 minuts de durada, apte per a tots els públics a partir de 8 anys. La companyia mallorquina Des-equilibrats, amb els intèrprets Toni Rosselló i Coloma Roig, ha rodat per Espanya, Itàlia, Holanda, Suïssa, Àustria i Alemanya. La paraula catalana Aürt es troba en desús i significa xoc brusc, accident inesperat, perquè l'obra desperta la curiositat de l'espectador jugant amb la imaginació i les emocions, i unint elements de circ i de dramatúrgia.

Per altra banda, amb les versions de cinema es podrà gaudir del Duet de les flors, de Lakmé (que apareix a Carlito's way protagonitzada per Al Pacino); del Vals de Musetta, de La Bohème de Puccini (que acompanya la història d'amor de Nicolas Cage i Cher a Hechizo de luna); de l'Addio del passato, de La Traviata de Verdi (que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman) o de la cançó Sull'aria de Les noces de Figaro de Mozart (que sona al pati de la presó de Cadena perpetua gràcies a un atrevit i desafiant Tim Robbins).