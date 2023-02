Joan Miquel Oliver, Amulet, La Bien Querida i La Flor Romanial, nous artistes confirmats al Mobofest 2023

El Moviment Musical Mobofest ha anunciat aquest dimecres quatre nous artistes que s’incorporen al cartell del festival Mobofest 2023, edició que es durà a terme a Porreres durant els dies 28 i 29 de juliol. Els quatre nous artistes confirmats són Joan Miquel Oliver, Amulet, La bien querida i La flor romanial.

La Bien Querida és la segona cap de cartell confirmada, després de conèixer que els catalans Cala Vento encapçalaran aquest festival. Des de la seva irrupció el 2009 amb el seu primer disc ‘Romancero’, l'artista de Bilbao ha forjat una carrera molt elogiada i envejable. La seva gira estatal per presentar el seu setè àlbum, ‘Paprika’, farà una aturada obligada a Porreres aquest juliol.

Els organitzadors del Mobofest afirmen que «falten paraules per explicar qui és Joan Miquel Oliver». El guitarrista i compositor dels Antònia Font pujarà per segona vegada a l’escenari del festival amb el seu potent power trio, després d’actuar-hi en l’edició del 2019. El solleric omplirà el Parc de n’Hereveta amb la màgia de la seva guitarra i les seves lletres oníriques.

Amulet és la banda liderada per Antoni Mulet, que des del 2019 s’està consolidant com un dels projectes més innovadors de la música mallorquina. El grup presenta una proposta musical que s’apropa al folk-rock americà i britànic que no deixa indiferent a ningú. Amb el seu primer disc, ‘Un desert de colors’, van aconseguir el Premi al Millor Disc de Cançó d’Autor als Premis Enderrock de la Música Balear del 2021.

El Mobofest segueix apostant pels nous grups de l’illa, que omplen de frescor el panorama musical mallorquí. La Flor Romanial exploren els límits del so amb la seva música enèrgica i renouera molt influïda pel shoegaze, el noise rock o el post punk. La banda formada pel cantant i guitarrista Francesc Matas, el baixista Bernat Benítez i per Àngel Ríos a la bateria presentarà a Porreres el seu primer treball, ‘L’estètica del delicte’.