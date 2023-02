Joves de Mallorca per la Llengua anuncia nou marxandatge de l'Acampallengua 2023

Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat aquest dimarts nou marxandatxe per l'Acampallengua, el festival que tendrà lloc a Sa Pobla dies 6 i 7 de maig del 2023. L'entitat juvenil en defensa de la llengua catalana ha compartit la informació a través de les seves xarxes socials.

L'anunci més rellevant ha estat la revelació de la moneda 'Acampesseta', que servirà com a substitutori dels doblers corrents dins l'escenari per a fer-hi consumicions. Joves per la Llengua se suma així al fenomen ja generalitzat en altres festivals de Mallorca i d'arreu dels Països Catalans, com la MoboFest o el Canet Rock, d'introduir aquest sistema de pagament innovador. El nom escollit respon a la divisa que encara circulava a l'Estat espanyol durant les primeres edicions del festival, la pesseta, a finals dels anys 90 del segle passat.

Amb l'anunci també s'ha publicat la polsera que portaran tots els assistents al concert, amb la inscripció 'El país es fa de dia però també es fa els vespres', atribuïda l'escriptor i activista mallorquí Josep Maria Llompart. Alhora, l'associació ha compartit també un mapa del centre del poble amb els diversos llocs d'interès, com les zones d'acampada i de concerts o diversos comerços locals, a fi de fomentar el consum de proximitat.