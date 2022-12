A Gospel Celebration to Aretha Franklin: el millor gòspel visita Mallorca

El millor gòspel ha tornat a Mallorca de la mà del Jazz Voyeur Festival. Aquest dimecres 7 de desembre el Trui Teatre ha vibrat amb el cor The Black Heritage Choir presentant el seu espectacle: 'Amazing Grace', un homenatge al 50 aniversari d'una dels enregistraments més importants de la música popular del segle XX realitzada per la gran Aretha Franklin. El públic assistent, mil persones, ha viscut la vetlada amb pura intensitat i emoció. La cita es converteix en un moment inoblidable en les ja quinze edicions del festival.

L'espectacle ‘Amazing Grace' té un ressò de la màgia que només poden tenir els concerts en directe, fets de calor, d'humanitat i d'alegria. És també un cant de nostàlgia pels bons vells temps i una emotiva reivindicació dels homes i dones que varen fer possible des de les esglésies del barris negres dels Estats Units la cultura del gòspel. Aretha Franklin va enregistar Amazing Grace en el cor negre de Los Angeles fa cinquanta anys. La cantant de Mississipí, Katie Graham, una de les veus estrella que acompanya als grans del Gospel `The Black Heritage Choir’, amb la seva veu poderosa ha estat sens dubte una de les protagonistes en aquest homenatge a la gran Aretha Franklin.

El moment estel·lar s'ha viscut al final del concert quan ha pujat a l'escenari la formació artística balear Mallorca Gospel Choir i han cantat i ballat conjuntament amb el cor 'The Black Heritage Choir'. Es tanca així, l'última data de la quinzena edició del Jazz Voyeur Festival. Una edició que ha comptat amb la participació de més de 3.000 persones entre els quatre concerts realitzats, les masterclasses i les projeccions cinematogràfiques.