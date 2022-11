Els Pets tornen a Mallorca: aquest divendres concert a Porto Cristo

Els Pets, el mític grup de Constantí, tocarà a la plaça del Sol i de la Lluna de Porto Cristo aquest divendres 18 de novembre a partir de les 20 hores. El concert l’organitza el Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor i s’insereix en el marc de la campanya de dinamització i sensibilització lingüística de les Polseres Literàries ‘És per lluir-la’.

Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falín Cáceres presentaran al públic de Porto Cristo el seu darrer disc, 1963, «un disc arrabassador, dolç i descarat, un nou treball sobri i detallista, ple de melodies enganxoses que embolcallen històries amb ànima»; a més de fer un repàs per les cançons més emblemàtiques del grup. El trio tarragoní ha publicat tretze discs i és un dels grups del rock català amb més solera i trajectòria, un dels grans referents de la música en català de l’època contemporània.

Polseres literàries

La creació de les Polseres Literàries del Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor neix amb la intenció de fomentar i dinamitzar l’ús de la llengua catalana. És un projecte de sensibilització lingüística que es basa en una selecció de 10 textos que formen part del patrimoni lingüístic i literari de Manacor.

La campanya 'És per lluir-la' de les Polseres Literàries s’inicià el 2020; no obstant això, a causa de la Covid se n’hagué d'ajornar la presentació. Finalment, es pogué fer dia 21 de març de 2021. De llavors ençà s’han anat duent a terme diferents actuacions per divulgar l’ús de la llengua en diferents àmbits i amb diferents públics.

'És per lluir-la' és el lema que s’ha fet servir, a la vegada que les etiquetes: #ÉsPerLluirla i #PolseresLiteràries. Per divulgar el projecte, a més, s’han fet cartells amb les fotografies i els texts de la gent que ha cedit un vers o fragment per elaborar les polseres.

Les polseres s’han distribuït gratuïtament als centres de secundària del municipi de Manacor, i en diversos actes culturals com la Fira del Llibre per Sant Jordi, la Vila del Llibre i la XXXVI Fira de Son Macià, entre d’altres. També s’han organitzat altres esdeveniments, com és el cas de l’acte literariomusical del Dia Mundial de la Poesia o el concert de Plan-ET, un grup de joves que fan trap en català.

A més, les polseres estan a disposició de tothom qui en vulgui al molí d’en Beió, seu del Servei Lingüístic municipal.

Els texts de les polseres són:

1. Qui estima la seva feina cobra per esser feliç - Maribel Servera

2. M'encanta no saber res! Així ho puc descobrir tot! - Rita Shelley

3. Amor i llum, per testament t'oferesc, contra les tempestes - M. Magdalena Gelabert

4. I ara enmig de flamarades veig com crem dins els teus ulls - Alícia Olivares

5. Les arrels fan pessigolles a les plantes dels peus o a les parets de l'ànima - M. Antònia Oliver

6. Dins cada paraula, hi ha un poble que batega - Antoni Gomila

7. Cantes, crides, ets una festa. Balles, sues tots els problemes - Jorra Santiago

8. Entrares dins mi talment un trebolí - Tomeu Matamalas

9. Palp les teves paraules que encara recorren la meva pell - Emmi Finozzi

10. Aquells dits àvids de desvetlar sivelles adormides - Antoni Riera