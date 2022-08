[VÍDEO] Rosalia conquereix Mallorca... i es dirigeix al públic en català

Rosalia és força, energia i xou des del minut zero. Aquest divendres ha fet esclatar Son Fusteret de Palma amb la potència de la seva Motomami i ha conquerit el cor de les 9.000 persones que omplien el recinte, moltes d'elles després d'haver fet hores de coa.

'Saoko' ha donat el sus a un concert que és un espectacle de llum, de colors i de cossos que es mouen de manera harmònica i frenètica.

'Candy' i Bizcochito han fet estremir els seguidors de la diva internacional nascuda a Sant Cugat del Vallès.

«Mallorca què tal? Estic molt contenta de ser aquí amb tots vosaltres. No us mentiré, estic malalta, he estat amb febre, però no volia cancel·lar el concert», han estat les seves primeres paraules a un public que les ha rebudes amb emoció i agraïment.

A partir d'aquí, el concert s'ha desenvolupat amb el ritme delerós marcat per coreografies impossibles i un mestissatge d'estils arriscat i trencador.

Rosalia ha seduït i conquerit el públic mallorquí amb la seva veu dolça, la seva actitud empoderada i la seva magestàtica presència que emergia una vegada i una altra d'entre un cos de ball selecte, harmònic i deliciós.

No feia ni 24 hores que la diva catalana havia marcat un nou rècord, 24 hores de la publicació del nou senzill ‘Despechá‘ ja havia assolit els 5,5 milions de reproduccions.

El videoclip d’aquest èxit s’enregistrava dissabte passat a la platja del Portitxol.