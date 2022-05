Ona Mediterrània ofereix un seguiment multiplataforma del festival Eurovision en català

Aquest dissabte, 14 de maig, a partir de les 20:30 hores es podrà fer el seguiment de tot el que passi a la gran final del Festival de la cançó d'Eurovision

A través d’Ona Mediterrània i de Youtube, no deixarem escapar cap detall de tot el que passi sobre l'escenari de Torí. En un programa especial, coordinat per Joan Farrés i Luis Garcia, hi trobarem la informació detallada i l’anàlisi més acurat, però també amb els comentaris més divertits i punyents de Josep Salmeron i Carme Gomila, autèntics eurofans. I moltes sorpreses més

D'entre els favorits, en destaquen els representants d'Ucraïna, Suècia i Itàlia, el país amfitrió, que ocupen el podi segons algunes cases d'apostes.

La catalana Chanel, segons les mateixes fonts, no baixaria de la desena posició amb el seu polèmic Slo Mo, que va deixar fora Rigoberta Bandini i les gallegues Tanxugueiras al Benidorm Fest el passat mes de gener.

No vos perdeu aquesta gran cita, el proper 14 de maig a les 20:30 hores a Ona Mediterrània i a Youtube!