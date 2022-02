Lorca al Teatre del Mar

Aquest cap de setmana, torna a Mallorca, l'actor i director, Alberto San Juan, amb el seu espectacle dedicat al poeta de major influència i popularitat de la literatura espanyola del segle XX,Federico Garcia Lorca.

Lorca en Nueva York, ja es va representar els dies 5 i 6 de novembre de l'any passat, al Teatre d'Artà i a l'Auditori d'Alcúdia, respectivament. Ara arriba a Palma, gràcies a la programació d'hivern'22 del Teatre del Mar.

Són tres dies de funcions, avui, divendres 11, i demà, dissabte 12, a les 20.30h, i el diumenge 13 a les 19.00 hores. La durada del recital de prosa i poesia interpretat pel magistral San Juan, acompanyat de la Banda Obrera, que amb ritme de jazz, amenitza l'actuació de l'intèrpret, és de vuitanta minuts.

Les entrades per aquestes tres funcions estan gairebé exhaurides, però encara es poden comprar, per a gaudir d'aquest esdeveniment, en el cap de setmana de transició de passaport Covid-19, que ja no cal presentar a partir de dissabte 12 de febrer.

'Poeta en Nueva York' fou per a Lorca un crit d'horror, de denúncia contra la injustícia i la discriminació, i contra la deshumanització de la societat moderna. Al mateix temps que reclamava una nova dimensió humana on predominàs la llibertat i la justícia. Malgrat hagi transcorregut prop d'un segle d'aquella obra, continua sent vigent en els temps actuals.