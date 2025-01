Figa Flawas, Oques Grasses, Ginestà i Al·lèrgiques al Pol·len són els artistes més nominats als Premis Enderrock 2025 per votació popular

L’anunci dels 10 candidats de cada categoria als Premis Enderrock 2025 per votació popular ha revelat que els artistes amb més vots han estat Al·lèrgiques al Pol·len, Figa Flawas, Ginestà i Oques Grasses, amb cinc nominacions. Els segueixen amb quatre candidatures Mushka i Fades. Les propostes que han rebut una triple nominació són Alosa, Julieta, Mama Dousha, Miki Núñez i The Tyets, mentre que els grups que acumulen una doble nominació són Alfred García, Blaumut, Maria Jaume, Sara Roy, Svetlana i Trèvol.



El tancament de la primera volta de la votació popular ha aconseguit 18.484 vots de participants únics autentificats, un 28% més respecte de l’any passat. En total, els lectors de la revista i el públic en general han nominat un centenar de grups i solistes, amb una selecció d’absoluta paritat (50% homes i 50% dones i grups mixtos), amb candidats d’arreu dels Països Catalans (Catalunya – 85%, Illes Balears – 8%, País Valencià – 4%, i d'Aran, Catalunya Nord i Andorra – 3%). Enguany s’ha incorporat una onzena categoria amb els discos de rock.



Aquest dimecres,22 de gener, ja s’ha obert la segona ronda de votacions al web www.enderrock.cat, que s’allargarà fins al 2 de febrer. En aquesta volta s’incorporen tres categories més: millor disc de jazz, millor disc de clàssica i millor disc per a públic familiar. El dimecres 5 de febrer s’anunciaran els 3 finalistes de cada categoria en una festa a Barcelona, a la Fàbrica Damm, i s’obrirà la tercera i darrera ronda de votació popular, que culminarà el 16 de febrer. El resultat es revelarà en directe durant la gala, que se celebrarà el dijous 6 de març a l’Auditori de Girona.