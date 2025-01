‘Filles de la Misericòrdia’ arriba a l’Auditori d’Alcúdia: Una història d’amistat i supervivència basada en testimonis reals

El pròxim dissabte 25 de gener a les 20:00 h, l’Auditori d’Alcúdia acollirà la representació de Filles de la Misericòrdia, una obra teatral que explora la vida de dones que van créixer en una Casa de Misericòrdia durant els anys setanta. Aquesta coproducció d’Iguana Teatre, Albena Teatre, Teatro de las Esquinas i Teatre Principal de Palma ofereix un relat commovedor sobre la lluita, l’amistat i l’esperança.

Sobre l'obra

Basada en testimonis reals, Filles de la Misericòrdia narra les experiències de dones que, provinents de famílies desestructurades o marcades per la pobresa i l’estigma polític de la postguerra, van créixer sota la rígida disciplina d’una Casa de Misericòrdia administrada per l’Església. La història s’endinsa en el seu pas cap a la maduresa, on les protagonistes han de superar les seves pròpies circumstàncies, els reptes dels anys vuitanta i el món canviant que les envolta. Entre la foscor, troben en l’amistat i el suport mutu la força per construir una vida pròpia, plena d’esperança.

Un equip artístic de primer nivell

El repartiment està format per les actrius Anna Berenguer, Rebeca Del Fresno, Catalina Florit i Irene Soler, que interpreten uns personatges profundament humans i emocionants. La dramatúrgia, elaborada per Pere Fullana, Carme Planells, Alfonso Plou i Aina Salom, uneix rigor documental amb una sensibilitat artística excepcional. La direcció, a càrrec de Pere Fullana, assegura una posada en escena que captivarà els espectadors.

Dades de l’esdeveniment

Data : Dissabte, 25 de gener de 2025

: Dissabte, 25 de gener de 2025 Hora : 20:00 h

: 20:00 h Lloc : Auditori d’Alcúdia

: Auditori d’Alcúdia Preu : 10 €

: 10 € Entrades: A la venda a auditorialcudia.net o a les taquilles de l’Auditori

Un homenatge a la resiliència

Filles de la Misericòrdia és un homenatge a aquelles dones que van superar les adversitats més dures amb coratge i solidaritat. És una obra que connecta passat i present, fent reflexionar sobre la força de l’esperança i el poder de l’amistat.

No et perdis aquesta història única i impactant, que arribarà a l’escenari de l’Auditori d’Alcúdia per emocionar i fer reflexionar el públic.