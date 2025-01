La Setmana Alcover 2025 ofereix propostes innovadores per a fer arribar la cultura popular i el català a tots els públics

Manacor acollirà la Setmana Alcover 2025, del 27 de gener al 7 de febrer, una celebració que ret homenatge a la figura d'Antoni Maria Alcover i a la riquesa cultural i lingüística de les Illes Balears. Amb una programació rica i variada, aquesta edició es proposa arribar a públics de totes les edats amb activitats que combinen tradició, innovació i participació de la ciutadania.

La inauguració de la Setmana Alcover pren enguany un caire innovador amb un format pòdcast a càrrec de La Tangenta. Un programa que donarà el tret de sortida amb un pòdcast, un concurs popular i una «sessió extrasensorial». L’acte, que tendrà lloc el proper dilluns dia 27 a les 19 h, comptarà amb la participació del batle, Miquel Oliver; el delegat de Cultura, Ferran Montero; i la directora gerent de la Institució Pública Antoni M. Alcover, Amàlia Salas.

Així ho han explicat tots tres, aquest dilluns de matí en roda de premsa, des de Can Socorrat, seu de la Institució Pública Antoni M. Alcover. «En aquesta edició de la Setmana Alcover hem intentat obrir la Institució a tot tipus de públic i acostar-la a aquell públic que no sol venir habitualment la conegui i conegui així també la figura d’Alcover», ha assegurat la directora gerent, Amàlia Salas. En aquest sentit, el delegat de Cultura, Ferran Montero, ha destacat la importància d’arribar al públic jove, alhora que ha remarcat que «aquesta evolució també és gràcies a totes les persones i entitats que s’impliquen en la Setmana Alcover». El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha posat l’accent en «el procés d’obertura de la Institució Pública Antoni M. Alcover», que permet «escampar més enllà de les seves parets la figura d’Alcover».

El dimarts 28 de gener serà el torn de les activitats escolars, amb la representació de l’espectacle «En Joan des fabiolet» per a escolars de 6è d’Educació Infantil (sessions a les 9.30, 10.30 i 12.00 h). Aquesta proposta, a càrrec d’Arsis Produccions Musicals, combina la narració i l’escenificació de la rondalla recollida per Antoni M. Alcover, En Joan des fabiolet, amb cançons populars de les Illes Balears. Els diferents instruments que conformen la família del clarinet interpreten la música. Es tracta d’un espectacle que cerca la participació activa del públic.

El dimecres 29 de gener: Taller d’Escolta, Arxiu sonor i Creació. A les 18.00 h, Joana Gomila i Laia Vallès oferiran la primera sessió d’un taller d’escolta, arxiu sonor i creació. Una experiència participativa que convida els assistents a explorar i enregistrar els sons del seu entorn, organitzada per l’Associació d’Amics de la Institució Pública Antoni Maria Alcover. Dijous 30 de gener a les 18 h es durà a terme la segona sessió d’aquest taller. Un taller en dues sessions per a aprendre a escoltar els sons del nostre entorn proper, enfocar-hi la mirada, enregistrar-los, classificar-los i albirar les possibilitats de creació artística que ens ofereixen.

Dijous 30 i divendres 31 de gener: Rondalles i teatre

El conte i la història seran protagonistes amb les activitats adreçades als escolars de 5è d’Educació Primària. «N’Alcover i les tres penyores» (9.30 i 11.00 h), la història de la vida de Mossèn Alcover, a càrrec de la Companyia Contarelles; i «El món de les rondalles» (9.30 i 11.00 h), en què els actors Guillem Sansó i Daniel Domínguez, acompanyats de la seva guitarra, endinsaran els menuts en l’imaginatiu món de les rondalles.

Divendres capvespre, la XX Marató de Rondalles omplirà la Institució Pública Antoni M. Alcover d’històries narrades que un temps sentíem de manera oral. En aquesta edició de la Marató, que enguany arriba a la vintena edició, les rondalles i els rondallistes les contaran d'una forma especial, ja que hi haurà dramatúrgia, rap, performance, contarondalles tradicional i tonades de cançons populars.

16.30 h: Joana Maria i Margalida Llull Nadal contaran «La cova de la bruixa Joana».

17.00 h: Miquel Gelabert Bordoy contarà «El canyemet, l’ase i la serra-porra».

17.30 h: Victòria Salvà Oliver contarà «La filla del carboneret».

18.00 h: Rafel Swing contarà «Els tres mantells d’or».

18.30 h: Mariantònia Salas Brunet contarà «El cavallet de set colors».

19.00 h: Es jai de sa barraqueta contarà «En Pere de la butza».

El dissabte 1r de febrer: Concert de Fades

A les 20.00 h tendrà lloc un dels plats forts de la setmana: el concert del grup Fades, format per dos mallorquins i un català que reivindiquen la consciència lingüística catalana i els drets LGBTIQ+. «L'essència de la Setmana Alcover 2025 és arribar a públic divers en una societat canviant. Fades és una de les propostes musicals amb més força dels darrers anys, un grup de música que reivindica la consciència lingüística catalana i la lluita pels drets LGBTIQ+», explica Amàlia Salas.

El diumenge 2 de febrer: homenatge i ballada popular

La jornada començarà amb una ofrena floral a l’obelisc del Passeig de na Camel·la (11 h) en memòria d’Antoni M. Alcover i Antònia Riera Alcover, seguida d’una ballada popular amb s’Estol des Gerricó a la Plaça de Ramon Llull (12.00 h).

Dia 2 de febrer de 2024 es commemoren els cent seixanta-tres anys del naixement d'Antoni M. Alcover; i així com és tradició, l'Associació d'Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover organitza l'Ofrena Floral, un acte institucional i solemne per retre homenatge a aquest personatge tan singular, on tota la població hi està convidada

El divendres 7 de febrer de 2025: Cloenda

L’acte de cloenda tendrà lloc a les 10.45 h a l’IES Mossèn Alcover amb un homenatge especial a la pedra de la família.

Més informació i inscripcions

Algunes activitats tenen places limitades. Per a més informació i inscripcions, visitau enviumanacor.com.

La Setmana Alcover 2025 és una iniciativa organitzada per la Institució Pública Antoni Maria Alcover i compta amb la col·laboració de diverses entitats culturals. Us convidam a gaudir d’aquesta setmana plena de cultura, tradició i innovació.

El disseny del programa i del cartell d’enguany es basen en una escultura de Llorenç Ginard.