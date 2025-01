‘Les dones i la història de la filosofia’, la nova ressenya de Miquel Ripoll

Miquel Ripoll, redactor de dBalears i Ploma.cat, ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura d’Ona Mediterrània una ressenya del llibre ‘Mujeres en la Filosofía’ editat per Noemí Sanz Merino i publicat a l’Editorial Sindéresis.

Tal com explica Ripoll, «el 14 i 15 de desembre de l’any 2023 l’edifici Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears (UIB) va acollir les jornades Dona i Filosofia, que aplegaren professors i experts que van debatre sobre el silenciament de les dones al llarg de la història de la filosofia. Les jornades, organitzades pel grup de recerca Epokhé amb el suport de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), foren tot un èxit de participació i demostraren que la igualtat en el pensament i la ciència continua essent un problema que genera un intens debat. Fruit d’aquestes jornades, l’editorial Sindéresis ha publicat el llibre Mujeres en la Filosofía, editat per la professora de la UIB Noemí Sanz Merino, que recull les diverses aportacions als col·loquis i destaca la necessitat de reivindicar la ‘justícia epistèmica’ pel que fa al paper de les filòsofes al llarg de la història».

Tal com assegura Ripoll, «l’objectiu del llibre és aconseguir eliminar la desigualtat testimonial i les llacunes de coneixement que encara avui persisteixen dins la disciplina filosòfica, demostrat que, tot i el silenciament, la història de la filosofia és plena de filòsofes que reivindicaren el pensament i la paraula de manera autònoma. Un llibre molt recomanable per a tots aquells que estiguin interessats en la història de la filosofia, en especial els professors de secundària i universitat, així com per a qui vulgui conèixer la història del pensament des d’una perspectiva oberta i feminista». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.