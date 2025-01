Pere Joan Martorell ressenya ‘Escullera d’acer’ de la poeta Bel Granya

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, una ressenya del llibre ‘Escullera d’acer’ de la poeta Bel Granya, editat per AdiA.

Segons explica Martorell, «l'obra destaca per la capacitat de retenir l’ara a través de versos colpidors, d’una realitat evocadora i aspra per moments, tot i mantenir-se gairebé sempre en un registre de tonalitats accessibles i clares. A la secció titulada ‘Ofici de vida’, Granya aborda el tema de la pèrdua i la desaparició de les paraules, que esdevenen vehicles dels records dels éssers estimats. La poeta crea un paisatge poètic que es mou entre la vida i la mort, proposant un ‘diàleg permanent’ entre ambdues dimensions. Aquesta reflexió filosòfica i existencialista no és només introspectiva, sinó també universal, ja que apel·la a les vivències de qualsevol lector que s’hagi enfrontat al buit de l’absència».

Tal com assegura Martorell, «aquests poemes serveixen per il·luminar el vincle de Bel Granya amb altres disciplines artístiques, així com el lligam amb creadors que exploren les profunditats de l’ànima sotmesa als flagells del temps. ‘Escullera d’acer’ és un llibre que ressona amb força i sensibilitat. És una invitació a reflexionar sobre les grans qüestions de la vida, sense renunciar a la bellesa de l’instant present, tot plegat amb una veu lírica que convida a ser rellegida». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.