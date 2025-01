‘Caps (y) Bous. El tercer cuerno’ de Bernardí Roig s'exposarà al Museu Arqueològic de Madrid

L'artista balear Bernardí Roig presentarà el dimarts 21 de gener al Museu Arqueològic Nacional (MAN) de Madrid la seva obra ‘Caps (y) Bous. El tercer cuerno’, una exposició que gira entorn dels Bous de Costitx, peces clau de la cultural talaiòtica balear descobertes al santuari de Son Corró (Costitx) el 1895. L'exposició, organitzada pel MAN i el Ministeri de Cultura, compta amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, que tenen per objectiu «promocionar la cultura balear fora del territori insular».

D'aquesta manera el Govern «continua desenvolupant la seva estratègia de promoció cultural lligada a les fires turístiques encara que sempre amb accions fora del recinte firal, com ja va fer amb l'exposició dels alumnes d'ADEMA ‘Board of Inspiration. We Are Miró’, presentada a la capital del Regne Unit un dia abans de l'inici de la World Travel Market de Londres».

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha destacat la magnitud d'aquest projecte que s'ha fet realitat gràcies a la col·laboració institucional. «L'exposició de Bernardí Roig junt amb els Bous de Costitx demostra una vegada més que les Balears són terra de cultura, tradició i patrimoni». Així mateix, Bauzà ha ressaltat la importància de «promocionar i donar la major visibilitat possible als artistes de les Balears, i sempre que sigui possible afavorir-ne la projecció exterior com a màxim exponent de la riquesa cultural de les nostres illes».

Per part seva, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha assegurat que «els Bous de Costitx són una de les peces més emblemàtiques del patrimoni històric de Mallorca, per la qual cosa l'exposició de Roig és una oportunitat extraordinària per reflexionar sobre la contemporaneïtat i el llegat del nostre patrimoni i per destacar-ne la transcendència més enllà de les fronteres de l'illa». A més, Roca ha reafirmat el compromís de la institució insular per recuperar aquestes peces tan especials per a l'illa: «La nostra intenció és exposar els Bous de Costitx a Mallorca, encara que sigui temporalment».

Bernardí Roig ha explicat que «la tercera banya és la metàfora que amplia la veritat de l'objecte trobat (els Bous de Costitx) i revela el que creix a l'objecte ‘auratitzat’ i ‘museificat’ quan acumula una infinitat de mirades que en modifiquen el significat». En aquest sentit, Roig sosté que «tots els objectes que habiten el museu tenen la seva tercera banya invisible quan s'adapten a la des-funció o defunció de la seva funcionalitat original».

La col·laboració institucional es completa amb la participació d'Es Baluard Museu, que publicarà un llibre sobre la proposta de Bernardí Roig al Museu Arqueològic. Aquest inclourà un text del filòsof i crític d'art Fernando Castro Flórez sobre l'exposició al MAN i una conversa amb la comissària Esmeralda Gómez Galera en què repassaran la trajectòria professional de l’artista. La publicació forma part d'una nova col·lecció editorial de llibres d'artistesimpulsada per Es Baluard Museu i el de Bernardí Roig és el primer llançament.