L’OCB de Manacor convida al raper Rafel Sastre «Swing» per cantar a Sant Antoni a ritme de rap

El pròxim ‘Dimecres de l’Obra’ que se celebrarà el 15 de gener, a les 20 hores a Can Lliro, tendrà caràcter ‘santantonier’ i és que la delegació de l’OCB de Manacor vol oferir un vespre diferent i original, però que estigui emmarcat dintre de la tradicional festa manacorina que el poble dedica a Sant Antoni de Viana.

El convidat serà Rafel Sastre «Swing», raper manacorí amb una ampla experiència a tots nivells, conegut també per ensenyar rap en català als joves escolars. Sastre oferirà un taller per marcar les línies bàsiques a l’hora de construir una cançó de rap. L’acte gaudirà de l’actuació d’alguns dels seus alumnes i també hi haurà un moment per interactuar amb el públic.

Després de l’actuació, l’OCB de Manacor convidarà a vi i herbes dolces als assistents per desitjar unes bones festes de Sant Antoni.

Si qualque persona vol quedar a sopar a Can Lliro després del taller, ho ha de fer saber a la direcció d’aquest establiment.

Sobre Rafel Sastre «Swing»

Es pot saber molt més de Rafel Sastre a través de la seva web: www.RafelSwing.com i el seu Instagram: rafel@SwingMallorca

La seva formació musical va començar l’any 1998 amb: Cant coral / Llenguatge Musical / Piano (Escolania de Lluc – Blauets)

Del 2003 fins a l’actualitat es dedica a la composició Lírica i musical de Rap / Hip-Hop, a nivell autodidacta, així com també, a la producció i enregistrament musical.

Del 2015 al 2017, estudia piano amb Pere Josep Garcias de Selva.

Compta amb una ampla discografia que es va iniciar l’any 2005 amb «El Rap Rural de Maria de la Salud se llama 2Litros». L’any 2010 s’estrena amb Swing: «Los Mismos Intereses Que Tú Yo No Los Persigo».

L’any 2011 experimenta el combinat Swing & Valtònyc cantant Rap-Rural i dos anys després ho fa amb Sacx & Swing «Trabajando Duro» i edita el seu primer single.

A partir de 2014 segueix amb Raprural i treu els següents singles; Així Va Això, Balearic Players, Mou Els Darreres, Sa Vida Ens Sorpren, Entre Un Poble I El Món, Ara, Salta En Espiral, Terapia, Mel d’Abella, Deliri, I.K.I.G.A.I. la gran majoria autoeditats.

També ha produït diversos vídeos i videoclips:

Swing – Tradicions (2011), RapRural - Així Va Això (2013), RapRural- Mou Els Darreres (2017), Cartoon Nòstrum – Teaser d’animació de Maria Enganxa (2017), RapRural – Sa Vida Ens Sorpren (2019), RapRural – Ara (2020), RapRural – Teràpia (2021), Ja Ho Val (Anunci Campanya Nadal 2021 del Consell), Mel d’Abella (2022), Deliri (Brasil 2022), etc...

Entre les seves actuacions destaquen:

Fundació Patronat Obrer, Sala Assaig, Cultura Club, Rock’n’Rostoll (3 anys consecutius), Pollença, Sant Llorenç, Porto Cristo, Cala Millor, Sineu, Manacor, Maria de la Salut, Ariany, Sa Casa Blanca, Factoria de Sò, Palma, Teatre Principal de Palma, Sa Pobla, Torrarrock 2015, Sala Metro, Karrerock, Xarop, Twist Bar, Es Generador, Festival Creaction Calvià, Casal de Cultura.

(Barcelona), IES Guillem Sagrera, Teatre Xesc Forteza, Premis ciutat de Palma, Any Nou Xinès 2024 (Pere Garau), Dia del centre, IES Algarb (Eivissa) etc...

Ha duit a terme distintes xerrades i tallers:

Del 2010 a 2014: Escolania de Lluc, Escorca (Mallorca).

2013: IES Can Peu Blanc, Sa Pobla (Mallorca).

2018 fins a l’actualitat: Tallers de Rap, Grans institucions, ajuntaments, fundacions... (Diferents instituts, biblioteques, teatres i centres de les Illes Balears).

Col·laboracions / Produccions:

VersEndins, Xanguito, Marga Rotger, Valtònyc, Matt Vidal, Tomeu Penya, Mateu Xuri, Jerry Blunt, Jah Chango, Toni «Waka» Martinez, Victor Tugores, Sacx, Dj Flamb, Dj Lups Digga, Bibala (Senegal), Yuyu, Yerid El Campeador (Colòmbia), Sui.B, Marga Ros, Gee Sax (França), Pepmi Garau, Keit, Uramexy Army, etc...