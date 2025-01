Presentació del llibre ‘Joan Mas i Vives i la literatura: Passió i ofici’ aquest divendres a Maria de la Salut

L'obra Joan Mas i Vives i la literatura: Passió i ofici, editada per Lleonard Muntaner Editor, presenta la trajectòria biogràfica i, sobretot, científica de Joan Mas i Vives, en l'àmbit de la història literària i teatral, la crítica literària, i la novel·lística. Coordinat per Joan Melià, Damià Pons i Pere Rosselló Bover constitueix un llibre d'homenatge amb motiu de la seva jubilació com a catedràtic i com a professor emèrit de la UIB, on ha impartit assignatures de literatura al grau de Llengua i Literatura Catalanes durant quasi quaranta anys.

A més de les preceptives biografia, cronologia i bibliografia exhaustiva de Joan Mas, especialistes destacats en els camps de recerca que han ocupat l'homenatjat, analitzen les seves aportacions més importants. Així, els diversos capítols són signats per Josefina Salord, de l'IME de Menorca; Margalida Tomàs, de l'Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona; Gabriel Sansano, de la Universitat d'Alacant; Damià Pons, de l'Institut d'Estudis Catalans; Maribel Ripoll, de la UIB; i Pere Rosselló Bover, de la UIB.

Jaume Guiscafrè també analitza la seva trajectòria com a professor i s'hi recuperen les entrevistes més destacades que li han fet al llarg dels anys. El conjunt mostra una síntesi molt completa de la intensa activitat que ha desplegat des del 1972, quan va començar a publicar estudis literaris fins a l'actualitat.

Aquesta presentació es realitzarà al poble de Maria de la Salut, on Joan Mas va néixer, i l'autor estarà acompanyat per Damià Pons, Maribel Ripoll i Carles Molinet, que ens donaran una espipellada d'aquest nou llibre. L'acte serà aquest divendres, 10 de gener, a les 19:30 hores al Casal de Cultura, obert a tothom i organitzat per l'Associació Cultural Fent Carrerany i amb la presència del batle del municipi, Jaume Ferriol, que representarà a la corporació local, que també hi ha col·laborat.