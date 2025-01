Els premis Enderrock 2025 obren la votació popular

Des d’aquest dimecres 8 de gener i fins al 19 de gener ja es poden votar els millors discos, cançons, videoclips i artistes de l’any en la primera de les tres rondes dels premis Enderrock 2025 per votació popular. La gala de la 27a edició dels premis de la Música Catalana tendrà lloc el dijous 6 de març a l'Auditori de Girona.

Tots els discos i cançons publicades entre l'1 de desembre del 2023 i el 30 de novembre del 2024 d'artistes dels Països Catalans formen part de la llista inicial que inclou les onze categories, una més que fins ara, dedicades al pop-rock, la música urbana, la cançó d’autor i el folk. Enguany com a novetat s’ha incorporat la nova categoria de rock, fruit de la demanda del mateix sector i tenint en compte que el 2024 s’han publicat 170 discos de rock, punk, mètal i derivats en qualsevol format i suport, amb almenys una cançó en català.

De la votació popular en sortiran deu propostes nominades en cada categoria que passaran a la segona volta. La tercera i darrera ronda de votació popular anunciarà els tres finalistes per estils, i servirà per decidir els guanyadors.

Els guardons, que ja es poden votar des d'aquest enllaç, són els següents:

Millor artista

Millor artista revelació

Millor disc de pop-rock

Millor disc de rock-punk-mètal

Millor disc de cançó-pop d'autor

Millor disc de folk-tradicional

Millor disc de música urbana/hip-hop

Millor disc en llengua no catalana

Millor cançó

Millor directe

Millor videoclip

La votació popular dels premis Enderrock a millor disc de clàssica, jazz i públic familiar s'obrirà a final de gener, coincidint amb la segona volta de votacions.

Premis Enderrock 2025 de la crítica

El veredicte dels premis Enderrock 2025 de la crítica, elaborat a partir de les votacions de 40 periodistes musicals d’arreu dels Països Catalans, ja es va anunciar el passat 17 de desembre. Nostàlgia Airlines (Bankrobber) de la mallorquina Maria Jaume ha estat elegit Millor Disc de l’Any 2024, i el duet vallenc Figa Flawas ha estat premiat com a Millor Artista de l’Any pel seu disc La calçotada (Halley Records).

El grup osonenc Oques Grasses ha rebut el premi Enderrock a Millor Disc de Pop-rock per Fruit del deliri (Halley Records), mentre que el nou premi Especial del Jurat ha estat per a Balla la masurca! (Ceràmiques Guzmán) de Guillem Gisbert.

La maresmenca Mushka ha rebut el premi Enderrock de la crítica a Millor Disc de Música Urbana per SexySensible (Dale Play Records), i Kairo (Segell Microscopi) del catalanosenegalès Momi Maiga ha estat considerat Millor Disc en Llengua No Catalana. El disc És pregunta (Latency) del duet barceloní Tarta Relena ha estat elegit millor treball de folk segons la crítica, que també ha distingit Cançons de rebost (Hidden Track Records) de Mar Pujol com a Millor Disc de Cançó d’Autor.

Finalment, el Millor Disc de Rock ha estat per a Dan Peralbo i El Comboi i el seu treball homònim (Montgrí), i el Millor Disc Revelació de l’Any ha estat per a Only Hits (Promo Arts Music) de Mama Dousha.