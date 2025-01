Els 25 videoclips de músics de les Balears amb més visualitzacions a Youtube

La revista Enderrock ha presentat el rànquing dels 100 videoclips en català amb més visualitzacions a Youtube. També ha presentat el Top 25 dels videoclips amb músics de les Balears que han tengut més reproduccions durant el 2024.

El videoclip balear en català més reproduït ha estat el del tema conjunt entre Xanguito i Tomeu Penya 'Fent voltes per Palma'.

Enguany, el llindar per entrar en el Top 100 dels videoclips en català ha estat al voltant de les 41.800 reproduccions; 1.200 menys que el 2023 (43.000). No obstant això, en el Top 25 s'hi accedeix a partir de les 263.400 reproduccions; una xifra força superior a les 226.500 del 2023.

Per a elaborar el rànquing Enderrock ha identificat un total de 1.177 videoclips en català distribuïts a YouTube durant el 2024, que han sumat un total de 30.070.500 reproduccions —un 4% menys que les 31.342.200 reproduccions del 2023—. Les visites han estat comptabilitzades el 29 de desembre del 2024, i el nombre de reproduccions ha estat arrodonit a la centena superior. Per a la inclusió en el rànquing, almenys el 30% de la lletra de la cançó ha de ser en català. La llista inclou videoclips en llengua catalana distribuïts a YouTube durant l'any 2024, i omet lyric videos, visualizers, vídeos d'àudio, tràilers i making of. No inclou reproduccions en altres plataformes (Vimeo, 3Cat, La Xarxa +, etc.).

Aquesta és la llista dels 25 videoclips més vistos:

25

TOMEU PENYA & ALEXANDRA

"Has vist ploure mai?"

Dir: Anita Sancho

7.700 reproduccions

24

PITXORINES

"En Pep no té nas"

Dir: Pilar Alcalde

7.900 reproduccions

23

TOC DE CRIDA

"Escalivada Mix"

Dir: Gaizka Taro

9.100 reproduccions

22

TOMEU PENYA

"Foravilera"

Dir: Antoni Noguera

10.100 reproduccions

21

XANGUITO

"Aquest precís moment"

10.400 reproduccions

20

EMBOIRATS + LAURA PALLICER

"Lliure"

Dir: Provisuals

11.300 reproduccions

19

SUC I SOPES + O-ERRA

"Aquí i ara"

Dir: Lluís Juaneda

11.400 reproduccions

18

O-ERRA

"Me mates"

Dir: Pau Pascual

13900 reproduccions

17

MARIA HEIN

"Mochi de sakura"

Dir: Jordi F. Pou

15.100 reproduccions

16

DONALLOP

"Inconscients"

Dir: Bosco Ventura

16.000 reproduccions

15

O-ERRA

"Purpurina"

Dir: Pau Pascual

16.400 reproduccions

14

SUC I SOPES

"Alba"

Dir: Endèmic Films

16.500 reproduccions

13

FADES

"Minifalda"

Dir: Loraine Martínez

17.300 reproduccions

12

XANGUITO + JOAN ROVIRA

"Sempre t'estim"

18.900 reproduccions

11

FADES

"Artificial"

Dir: Aina Losange, Joan Porcel

22.300 reproduccions

10

DONALLOP

"Perdó"

Dir: Joana Pol

23.900 reproduccions

9

PÈL DE GALL

"In Menorca Tonight"

Dir: Albert Mir, Frank Pons

24.200 reproduccions

8

MARIA HEIN

"Alenar"

Dir: Xavi Souto

24.800 reproduccions

7

MARALA & QUERALT LAHOZ

"Copeo traïdor"

Dir: Jan Marsol

25.600 reproduccions

6

MARIA JAUME

"Pura geografia"

Dir: Joan Bennàssar

29.000 reproduccions

5

JOANA PONS + RAMÓN SAURA + EDU CENDÁN + ALBERT VIDAL + AUBA VILLALONGA

"Són ses festes"

Dir: Arnau Cloquells, Miquel Gomila

32.100 reproduccions

4

JÚLIA COLOM

"Miramar Live"

Dir: Adriana Pardo, Jaume Guinart

43.400 reproduccions

3

MARALA + ZOO

"Estic antiquà"

Dir: Enric Alepuz, Dorm Records

70.600 reproduccions

2

ZETAK + MARALA

"Entre carn i os"

Dir: Azul Azul, Alfonso Riera

105.600 reproduccions

1

XANGUITO + TOMEU PENYA

"Fent voltes per Palma"

Dir: Joan Muntaner

169.200 reproduccions