El Teatre Principal estrena 'El malalt imaginari', de Molière, revisat per Sergio Baos

El Teatre Principal de Palma estrenarà aquest divendres 3 de gener, a les20 hores, El malalt imaginari, de Molière, en una posada en escena que signa Sergio Baos, qui també s’encarrega de la direcció i de fer una adaptació del text molt personal. A més de l’estrena, El malalt imaginari es representarà els dies 4 de gener (18 hores), 10 de gener (20 hores) i 11 de gener (18 hores).

El malalt imaginari, en una nova producció pròpia del Teatre Principal, està interpretat per Rodo Gener, Sara Palomo, Karen Codina, Mariona Hauf, Marga López, Miquel Aguiló, Salvador Oliva i Alicia Garau. L’equip creatiu es completa amb Alessio Meloni (Premi MAX), que signa l’escenografia; Marga Vicens, il·luminació; Sara Mingolla, música original i espai sonor; Joan M. Albinyana, espai sonor; i Juan Cruz i Ana Llorca, en el disseny del vestuari.

Baos ha creat una obra molt dinàmica, àcida i divertida on ha respectat escrupolosament l’esperit de l’obra i la crítica que hi cercava Molière, però s’ha permès alterar alguns passatges. «Si per Molière els metges del moment eren farsants i, en bona part, estafadors, la pregunta és: qui són ara els estafadors i els farsants de la salut? La resposta és clara. En un moment en què la desinformació, la negació a la ciència i a la intel·lectualitat és constant, els nous gurus de les pseudociències i les noves espiritualitats juguen un paper clau en la nostra era», assegura el director d’escena.

Miquel Martorell, director del Teatre Principal, celebra l’expectació que ha creat la nova estrena de la comèdia, agraeix els esforços de tot l’equip artístic i de la mateixa institució; i recorda que en aquesta nova etapa les cites nadalenques amb les noves produccions del Principal aspiren a ser una tradició. Aquesta obra, que critica tant els que s’aprofiten de la ingenuïtat dels altres com dels propis ingenus, ha passat també a la història per ser la darrera que va escriure Molière i la que ell mateix representava quan va morir.