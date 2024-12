[VÍDEO] Més de 2.000 alumnes participaran en el 10è Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La Plataforma per la Llengua ha tancat les inscripcions del desè Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català amb un total de vuitanta-sis grups classe apuntats de 48 escoles i instituts. En total, seran més de 2.000 alumnes d'entre 10 i 14 anys els que durant aquest curs elaboraran jocs amb el seu grup classe per aprendre de manera creativa alguns aspectes de la llengua, la cultura i les tradicions de tot el domini lingüístic català. A més, per primer cop, hi participen estudiants del primer cicle de secundària.

Com s'ha fet els darrers anys, els alumnes hauran de presentar el joc a través d'un vídeo d'una durada màxima de 4 minuts en què expliquin com s'hi juga i en facin una demostració. També hauran d'adjuntar les instruccions perquè el jurat pugui valorar el projecte amb el màxim d'informació possible. A més de reduir els desplaçaments, aquesta modalitat de presentació dels jocs afavoreix l'aprenentatge en l'ús de les eines digitals per als alumnes.

Els grups classe tenen des d'ara fins al 4 d'abril del 2025 per a enviar els projectes. A partir d'aquell moment, un jurat especialista i amb representació de tot el domini lingüístic valorarà les propostes i les aules guanyadores es faran públiques en una cerimònia de lliurament de premis el 23 de maig a Barcelona. S'hi atorgarà un primer, segon i tercer premi, i, si s'escau, accèssits.

Un concurs per a tot el domini lingüístic que enguany s'adapta més a Catalunya Nord i l'Alguer amb una categoria per als alumnes de 13 i 14 anys

Des de la sisena edició, el concurs ha estat obert a tot el domini lingüístic i ha comptat amb la participació d'escoles de tots els territoris. La iniciativa ha contribuït a fer que els alumnes vegin el català com una llengua útil per al lleure i siguin conscients que formen part d'una comunitat lingüística de deu milions de parlants distribuïda entre quatre estats diferents.

Per primera vegada, i amb la voluntat de satisfer les demandes d'alguns centres participants en edicions anteriors, s'obre una nova categoria per a alumnes de 13 i 14 anys, la categoria Pirata. Això permetrà la participació d'instituts del País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, Catalunya i Andorra, i, alhora, adaptar el concurs a la Catalunya Nord i l'Alguer. Aquesta categoria s'afegirà a la categoria ja existent per als alumnes de 5è i 6è de primària, la qual ara és batejada com a Grumet.