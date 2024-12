[VÍDEO] Tomeu Penya canta amb la seva filla Alexandra

Un regal per a tota la vida és el que ens fa Tomeu Penya adaptant una cançó original de John Fogerty per a cantar juntament amb la seva filla Alexandra. Una interpretació que ens transmet una complicitat que es veu perfectament reflectida en el videoclip que acompanya el llançament del tema que du per títol original 'Have you ever seen the rain?' i que Tomeu adapta com 'Has vist ploure mai?'. Una cançó que ens descobreix la vessant artística d'Alexandra en una nova experiència que comparteix amb son pare.

La cançó ha estat enregistrada en els estudis Phonos Audio de la mà de Juanjo Tur i que a més introdueix la guitarra slide de Jordi Álvarez. Acompanya el llançament amb un vídeo que mostra la complicitat de pare i filla, realitzat per Anita Sanxo.