Caterina Valriu, guardonada amb el premi Alexandre Ballester d'assaig 2024

La doctora Caterina Valriu, catedràtica del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, ha estat guardonada amb el premi Alexandre Ballester d'assaig 2024, que convoca l'Ajuntament de sa Pobla, pel treball Les rondalles de sa Pobla.

Les rondalles de sa Pobla és un treball sobre les rondalles recollides de boca d'informants poblers. Hi ha quatre rondalles meravelloses, dues rondalles d'enginy i una rondalla formulística. La primera del recull la va recollir Antoni M. Alcover el 1920, les altres sis les recollí Antoni M. Penya el 1894, quan recorria Mallorca a la recerca de rondalles per encàrrec de l'arxiduc Lluís Salvador. Cada rondalla es transcriu —adaptada a l'ortografia actual— i s'acompanya d'un comentari explicatiu de caràcter literari que la posa en el context i en relació amb altres rondalles semblants del domini lingüístic. El llibre vol donar a conèixer aquestes històries, reivindicar el paper dels narradors anònims que transmeteren aquest llegat i contribuir a fer que tornin a ser llegides i contades.

Les llegendes de l'Arxiduc

Recentment, la doctora Valriu ha publicat el llibre Les llegendes de l'Arxiduc, pel qual va ser mereixedora del premi Mossèn Alcover d'assaig en el marc dels Premis Ciutat de Manacor 2024. L’obra l’ha editada Illa Edicions.

El treball és un estudi sobre les llegendes, els succeïts i les tradicions explicatives que apareixen en el corpus de narrativa oral «Antoni M. Penya-Arxiduc Lluís Salvador», recopilat a Mallorca el 1894 per Antoni M. Penya a instàncies de l’Arxiduc Lluís Salvador, que actuà com a mecenes, revisor i editor. Només una tercera part d’aquesta col·lecció es va publicar el 1895, en dos llibres, un en mallorquí i l’altre en alemany. El corpus esmentat conté 75 narracions molt diverses: 32 llegendes (sacres, demoníaques i màgiques), 34 succeïts (sobre fets bèl·lics, ràtzies de pirates, peripècies de l’esclavatge, bandejats, etc.) i set tradicions explicatives de caràcter toponímic.

Caterina Valriu

Les línies de recerca de Caterina Valriu són la literatura de tradició popular i la literatura infantil i juvenil. Ha publicat un gran nombre de monografies i articles —tant acadèmics com divulgatius— en relació amb les rondalles, els cicles i els personatges llegendaris, la història de la literatura infantil i juvenil, la didàctica de la literatura i la dinamització de la lectura, les tècniques de narració, el costumari, etc.

Entre les seves obres de recerca sobre narrativa d'arrel oral podem destacar El rei en Jaume I, un heroi històric, un heroi de llegenda; Sant Vicenç Ferrer: història, llegenda i devoció; El comte Mal, entre la història i la llegenda —els tres, en col·laboració amb Tomàs Vibot—; Contes et légéndes d'Espagne i els reculls d'articles Paraula viva, Imaginari compartit i De llegenda (2022). Com a autora de llibres per a joves lectors, cal destacar títols com Mare, d'on venen els infants? —amb il·lustracions de Toni Galmés—, Premi Mallorca 2020, L’amic de paper, el llibre solidari Quatre retocs i Les banyes d’en Cucarell, entre d'altres. Amb el nom de Catalina Contacontes, fa més de 30 anys que explica contes de viva veu a tota mena de públics i treballa per difondre la literatura en tots els àmbits: centres educatius, institucions culturals i també a les xarxes.

Entre d’altres, ha estat guardonada amb el Premi Mallorca de Creació Literària i Fotografia Contemporània 2021, en la categoria d’assaig, que atorga el Consell de Mallorca; el premi Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi doctoral en català de la Universitat de Barcelona, en la modalitat de millor acció en català de divulgació de la tesi (2023), i amb el premi Valeri Serra i Boldú de cultura popular 2023, que atorga l’Ajuntament de Bellpuig (l’Urgell, Lleida).