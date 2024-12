Pere Joan Martorell ressenya la novel·la ‘Les feres’ d’Uriol Gilibets

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, publica aquesta setmana a la revista d’art, idees i cultura, Ploma.cat, una ressenya de la novel·la ‘Les feres’ d’Uriol Gilibets editada per La Segona Perifèrica.

Segons explica Martorell, «Ben aviat es nota quan un escriptor, més enllà de contar una història amb una trama qualsevol i uns personatges concrets, malda per aconseguir una obra literària. Ras i curt: entre escriure i fer literatura hi ha un abisme. I sovint els lectors ens trobam amb novetats que són poca cosa més que redaccions de batxillerat inflades fins a una llargària convenient, no gaire extensa, no sigui cosa que cansem el personal. Afortunadament, de tant en tant brollen criatures que treballen al marge dels cànons establerts. És el cas de la primera novel·la d’Uriol Gilibets, Les feres».

En aquest sentit, Martorell assegura que «la narrativa d’Uriol Gilibets és hipnòtica, amb descripcions vívides que construeixen un paisatge absorbent i gairebé claustrofòbic, sempre a partir d’una prosa dotada d’un sarcasme punyent i d’un humor finíssim. La tensió constant que es respira a la novel·la porta a un desenllaç obert i, alhora, ple de nous enigmes, deixant el lector amb més preguntes que respostes. Aquesta novel·la no és només una lectura, és una experiència que ens desafia a explorar nous territoris creatius, a més de dotar la llengua d’una vivesa exultant». Podeu llegir la ressenya completa a Ploma.cat a través del següent enllaç.