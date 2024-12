[VÍDEO] Inadaptats publica ‘El Necio’, el segon avançament del seu nou projecte discogràfic

El grup de rock hardcore Inadaptats ha publicat aquest divendres un nou videoclip d’avançament del seu nou disc ‘Desnazificant’, que sortirà a la venda la pròxima setmana, dia 20 de desembre. Es tracta d’una versió de la cançó revolucionària ‘El Necio’, que amb ritmes punk reivindica la lluita socialista per l’emancipació de la classe obrera. Cal recordar que el mes passat el grup català ja va publicar un videoclip de la cançó ‘Catalanes Que Hacen Cosas’, que amb un to festiu i combatiu reivindica la unitat d’acció i la lluita per l’alliberament dels Països Catalans.

Segons ha recordat el grup català, «ara fa tres anys que vàrem anunciar la nostra tornada als escenaris en actuacions puntuals i després de rebre tanta energia de la nostra gent a cada concert, lluny de convertir-se en un entreteniment nostàlgic, hem volgut dir la nostra en el context polític i musical actual».

Així, segons ha afirmat Inadaptats, «per això llancem el nostre nou treball amb cançons noves titulat ‘Desnazificant’ per fer front al creixement del feixisme i transmetre l'energia acumulada. Ens veurem aviat als escenaris presentant els nous temes que esperem que us agradin i siguin útils per als nostres objectius comuns: Independència i Socialisme!».

El disc contindrà un total de 10 cançons, entre les quals destaquen ‘Desnazificant’, ‘Tot Depèn de Tu’, ‘No Apartaré la Mirada’, ‘No Som Espanyols’, 'Catalanes Que Hacen Cosas’, ’El Necio’, o ‘inACABats, Però Mai Vençuts!’. La gira de presentació del nou disc començarà a Manresa, Bilbao, Sant Pere de Ribes i Lleida a finals d’enguany i principis de l’any vinent. Tot seguit podeu veure el vídeo de la versió d’‘El Necio’ d’Inadaptats: